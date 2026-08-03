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JPNN.com Bali Sport Balsa Sekulic Puji Persija Tim Berkualitas, Sesumbar Bawa Persib ke Final

Balsa Sekulic Puji Persija Tim Berkualitas, Sesumbar Bawa Persib ke Final

Senin, 03 Agustus 2026 – 20:27 WIB
Balsa Sekulic Puji Persija Tim Berkualitas, Sesumbar Bawa Persib ke Final - JPNN.com Bali
Striker Persib Balsa Sekulic optimistis mampu membawa Maung Bandung mengamankan tiket ke partai puncak meski mengakui kualitas sang rival, Persija, pada laga semifinal Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Selasa (4/8). Foto; Persib

bali.jpnn.com, BANDUNG - Laga panas bertajuk El Clasico Indonesia akan tersaji di babak semifinal Piala Presiden 2026.

Persib Bandung dijadwalkan bentrok melawan Persija Jakarta di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8) sore pukul 16.30 WITA.

Menatap duel gengsi tinggi ini, penyerang anyar Persib asal Montenegro Balsa Sekulic mengusung target tinggi.

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Balsa Sekulic optimistis mampu membawa Maung Bandung mengamankan tiket ke partai puncak meski mengakui kualitas sang rival.

"Persija adalah tim berkualitas tinggi.

Namun, kami harus percaya pada kemampuan sendiri.

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Saya berharap pertandingan berjalan bagus dan kami bisa melangkah ke final," ujar Balsa Sekulic dilansir dari laman klib.

Persib melangkah ke semifinal dengan modal impresif usai menyapu bersih tiga laga di Grup A Piala Presiden 2026 tanpa kebobolan alias clean sheet.

Striker Persib Balsa Sekulic optimistis mampu membawa Maung Bandung mengamankan tiket ke partai puncak meski mengakui kualitas sang rival, Persija
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TAGS   Balsa Sekulic Persib persib bandung Persija Persija Jakarta Piala Presiden 2026 Persib vs Persija Persib Bandung vs Persija Jakarta stadion kapten dipta Final Piala Presiden 2026

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