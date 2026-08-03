Balsa Sekulic Puji Persija Tim Berkualitas, Sesumbar Bawa Persib ke Final

bali.jpnn.com, BANDUNG - Laga panas bertajuk El Clasico Indonesia akan tersaji di babak semifinal Piala Presiden 2026.

Persib Bandung dijadwalkan bentrok melawan Persija Jakarta di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8) sore pukul 16.30 WITA.

Menatap duel gengsi tinggi ini, penyerang anyar Persib asal Montenegro Balsa Sekulic mengusung target tinggi.

Balsa Sekulic optimistis mampu membawa Maung Bandung mengamankan tiket ke partai puncak meski mengakui kualitas sang rival.

"Persija adalah tim berkualitas tinggi.

Namun, kami harus percaya pada kemampuan sendiri.

Saya berharap pertandingan berjalan bagus dan kami bisa melangkah ke final," ujar Balsa Sekulic dilansir dari laman klib.

Persib melangkah ke semifinal dengan modal impresif usai menyapu bersih tiga laga di Grup A Piala Presiden 2026 tanpa kebobolan alias clean sheet.