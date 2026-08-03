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JPNN.com Bali Sport Persib Pincang Kontra Persija, Tiga Pemain Andalan Absen, Igor Tolic Buka Suara

Persib Pincang Kontra Persija, Tiga Pemain Andalan Absen, Igor Tolic Buka Suara

Senin, 03 Agustus 2026 – 20:03 WIB
Persib Pincang Kontra Persija, Tiga Pemain Andalan Absen, Igor Tolic Buka Suara - JPNN.com Bali
Pelatih Persib Igor Tolic siap membawa skuad Pangeran Biru menghadapi Persija pada laga semifinal Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Selasa (4/8) besok. Foto: Persib

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib masih menggelar latihan di Bandung, Senin hari ini (3/8) meski dijadwalkan menghadapi laga El Clasico kontra Persija Jakarta pada babak semifinal Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Selasa (4/8) besok sore pukul 16.30 WITA.

Latihan ini menjadi bagian dari cara pelatih Persib Igor Tolic memantapkan taktik menghadapi pertandingan big match ini.

Menurut Igor Tolic, latihan tersebut menjadi sesi terakhir sebelum skuad Pangeran Biru bertolak ke Bali.

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Namun, sayang Persib hampir pasti tidak akan diperkuat sejumlah pemain pilar pada laga besar ini.

Persib belum bisa diperkuat Dion Markx, Rosembergne "Berguinho" da Silva dan Mariano Peralta, meski sang pemain telah mengikuti latihan bersama tim.

Meski begitu, juru taktik asal Kroasia ini tetap mengusung target kemenangan, sama seperti pada babak penyisihan grup.

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“Kami selalu bertanding untuk menang.

Kadang kami menang, imbang atau kalah, tetapi ketika bertanding kami selalu ingin menang," ujar Igor Tolic dilansir dari laman klub.

Menurut pelatih Persib Igor Tolic, latihan tersebut menjadi sesi terakhir sebelum skuad Pangeran Biru bertolak ke Bali melawan Persija di Stadion Kapten Dipta
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TAGS   Persib persib bandung Persija Persija Jakarta Igor Tolic Piala Presiden 2026 Persib vs Persija stadion kapten dipta Mariano Peralta Persib Bandung vs Persija Jakarta

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