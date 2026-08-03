Persib Pincang Kontra Persija, Tiga Pemain Andalan Absen, Igor Tolic Buka Suara

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib masih menggelar latihan di Bandung, Senin hari ini (3/8) meski dijadwalkan menghadapi laga El Clasico kontra Persija Jakarta pada babak semifinal Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Selasa (4/8) besok sore pukul 16.30 WITA.

Latihan ini menjadi bagian dari cara pelatih Persib Igor Tolic memantapkan taktik menghadapi pertandingan big match ini.

Menurut Igor Tolic, latihan tersebut menjadi sesi terakhir sebelum skuad Pangeran Biru bertolak ke Bali.

Namun, sayang Persib hampir pasti tidak akan diperkuat sejumlah pemain pilar pada laga besar ini.

Persib belum bisa diperkuat Dion Markx, Rosembergne "Berguinho" da Silva dan Mariano Peralta, meski sang pemain telah mengikuti latihan bersama tim.

Meski begitu, juru taktik asal Kroasia ini tetap mengusung target kemenangan, sama seperti pada babak penyisihan grup.

“Kami selalu bertanding untuk menang.

Kadang kami menang, imbang atau kalah, tetapi ketika bertanding kami selalu ingin menang," ujar Igor Tolic dilansir dari laman klub.