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Rio Fahmi tak Silau Nama Besar, Persija siap Tampil Habis-habisan

Senin, 03 Agustus 2026 – 14:48 WIB
Rio Fahmi tak Silau Nama Besar, Persija siap Tampil Habis-habisan - JPNN.com Bali
Kapten Persija di Piala Presiden 2026 Rio Fahmi memastikan Macan Kemayoran siap menghadapi Persib di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Selasa (4/8) besok. Foto: Persija

bali.jpnn.com, GIANYAR - Persija Jakarta siap melakoni laga krusial babak semifinal Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8).

Persija dijadwalkan menghadapi laga El Clasico kontra Persib Bandung.

Menjelang laga penting ini, bek Persija Rio Fahmi memastikan seluruh elemen tim dalam kondisi siap tempur.

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Kapten Persija dalam dua laga terakhir fase grup Piala Presiden 2026 ini menegaskan bahwa fokus utama tim sepenuhnya tertuju pada laga semifinal.

Meski demikian, ia tetap mengingatkan pentingnya menjaga motivasi utama Persija di ajang pramusim ini.

“Sejak awal tujuan kami adalah mempersiapkan tim agar lebih siap menghadapi kompetisi yang sesungguhnya di Super League 2026/2027,” ujar Rio Fahmi dilansir dari laman klub.

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Rio Fahmi yang setengah musim lalu dipinjamkan Persija ke Arema FC ikut menyorot kekuatan Persib Bandung menjelang laga penting ini.

Menurutnya, persiapan Macan Kemayoran tetap berjalan seperti biasa.

Persija Jakarta siap melakoni laga krusial babak semifinal Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8) besok kontra Persib
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TAGS   Rio Fahmi Persija Persija Jakarta Persib persib bandung Piala Presiden 2026 Persija vs Persib Persija Jakarta vs Persib Bandung stadion kapten dipta

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