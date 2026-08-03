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Jefferson Ungkap Kondisi Skuad Persebaya Menjelang Derbi Jatim Kontra Arema FC

Senin, 03 Agustus 2026 – 14:21 WIB
Jefferson Ungkap Kondisi Skuad Persebaya Menjelang Derbi Jatim Kontra Arema FC - JPNN.com Bali
Bek kiri Persebaya Jefferson Silva menegaskan bahwa proses pemulihan kondisi fisik (recovery) menjadi prioritas utama tim Bajol Ijo saat ini menjelang derbi Jawa Timur kontra Arema FC di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8) besok. Foto: Persebaya

bali.jpnn.com, GIANYAR - Persebaya Surabaya bersiap melakoni laga krusial bertajuk derby Jawa Timur melawan Arema FC pada babak semifinal Piala Presiden 2026.

Pertandingan sengit ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8/2026) besok.

Menghadapi jadwal kompetisi yang padat, bek kiri Persebaya Jefferson Silva menegaskan bahwa proses pemulihan kondisi fisik (recovery) menjadi prioritas utama tim Bajol Ijo saat ini.

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Pemain asal Brasil berusia 29 tahun tersebut mengungkapkan betapa berharganya waktu istirahat di tengah himpitan jadwal pertandingan semifinal.

"Waktu pemulihan sangat penting bagi kami.

Jadwal pertandingan yang sangat padat membuat setiap jam untuk beristirahat menjadi sangat berharga.

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Dengan kondisi fisik yang lebih baik, kami bisa tampil maksimal di pertandingan berikutnya (melawan Arema FC)," kata Jefferson Silva dilansir dari laman klub.

Selain kebugaran fisik, Jefferson menilai chemistry dan pemahaman taktik antar-pemain terus menunjukkan grafik meningkat.

Bek kiri Persebaya Jefferson Silva menegaskan bahwa proses pemulihan kondisi fisik (recovery) menjadi prioritas utama tim Bajol Ijo menjelang kontra Arema FC
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TAGS   Jefferson Silva Persebaya Persebaya Surabaya arema fc bek kiri Piala Presiden 2026 Arema FC vs Persebaya Derbi Jawa Timur stadion kapten dipta

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