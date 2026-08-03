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JPNN.com Bali Sport Marcos Santos Sesumbar Menjelang Derbi Jatim: Arema FC Raja Piala Presiden!

Marcos Santos Sesumbar Menjelang Derbi Jatim: Arema FC Raja Piala Presiden!

Senin, 03 Agustus 2026 – 14:00 WIB
Marcos Santos Sesumbar Menjelang Derbi Jatim: Arema FC Raja Piala Presiden! - JPNN.com Bali
Pelatih Arema FC Marcos Santos menyatakan kesiapan penuh anak asuhnya menjelang derbi Jawa Timur kontra Persebaya pada laga semifinal Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Selasa (4/8) besok. Foto: Arema FC

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Arema FC Marcos Santos menyatakan kesiapan penuh anak asuhnya menjelang derbi Jawa Timur kontra Persebaya pada laga semifinal Piala Presiden 2026.

Oleh karena itu, seusai menggelar latihan di Bandung, Minggu (2/8) kemarin, skuad Arema FC langsung berangkat ke Bali untuk menyambut pertandingan besar ini.

Laga big match ini dijadwalkan digelar di markas Bali United, Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Selasa (4/8) besok.

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Marcos Santos menegaskan bahwa skuad Singo Edan tidak akan terpengaruh meski harus berpindah lokasi pertandingan dalam jeda waktu yang terbilang singkat.

Namun, juru taktik asal Brasil ini meminta seluruh pemain tetap menjaga fokus demi mengamankan tiket menuju partai puncak.

"Di mana pun tempatnya, kami harus memainkan pertandingan semifinal ini karena kami telah berjuang keras dan memenangkan tiket tersebut.

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Ini akan menjadi pertandingan besar, derbi terbesar di Indonesia," ujar Marcos Santos dilansir dari laman klub.

Marcos Santos menambahkan bahwa tren positif di fase sebelumnya menjadi modal berharga sekaligus pelecut semangat tim untuk mempertahankan dominasi Arema FC di ajang Piala Presiden.

Pelatih Arema FC Marcos Santos menyatakan kesiapan penuh anak asuhnya menjelang derbi Jawa Timur kontra Persebaya pada laga semifinal Piala Presiden 2026.
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TAGS   Marcos Santos arema fc Persebaya Persebaya Surabaya Arema FC vs Persebaya Derbi Jawa Timur Piala Presiden 2026 Bali stadion kapten dipta bali united

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