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JPNN.com Bali Sport 12 Peselancar Dunia Tampil di Rip Curl Cup Bali, Atlet Lokal Unjuk Gigi

12 Peselancar Dunia Tampil di Rip Curl Cup Bali, Atlet Lokal Unjuk Gigi

Senin, 03 Agustus 2026 – 10:51 WIB
12 Peselancar Dunia Tampil di Rip Curl Cup Bali, Atlet Lokal Unjuk Gigi - JPNN.com Bali
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa secara resmi membuka kompetisi selancar internasional Rip Curl Cup Padang Padang Ke-23 di Pantai Padang Padang (Labuan Sait), Desa Pecatu, Kuta Selatan, Sabtu (1/8). Foto: Humas Pemkab Badung

bali.jpnn.com, BADUNG - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa secara resmi membuka kompetisi selancar internasional Rip Curl Cup Padang Padang Ke-23 di Pantai Padang Padang (Labuan Sait), Desa Pecatu, Kuta Selatan, Sabtu (1/8).

Pembukaan ajang bergengsi tahunan ini ditandai secara simbolis melalui pemukulan gong oleh Bupati.

Kompetisi yang berlangsung sepanjang 1–31 Agustus 2026 ini mempertemukan 12 peselancar papan atas Indonesia dengan 12 peselancar kelas dunia.

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Ajang Rip Curl Cup Padang Padang menerapkan sistem penentuan hari pertandingan yang unik, yaitu It's On When It's On.

Pertandingan baru akan dimulai saat kondisi ombak mencapai kualitas terbaik (peak swell) dalam rentang waktu Agustus ini.

Bupati Adi Arnawa menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas konsistensi Rip Curl dalam menggelar kejuaraan dunia di Bali.

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"Ini bukan hanya sekadar kompetisi olahraga, melainkan sarana promosi sport tourism yang sangat efektif bagi Kabupaten Badung dan Bali secara umum," ujar Bupati Adi Arnawa dilansir dari laman Pemkab Badung.

General Manager Rip Curl James Hendy menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pemkab Badung, tokoh masyarakat, serta Padang Padang Boardriders.

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa secara resmi membuka kompetisi selancar internasional Rip Curl Cup Padang Padang Ke-23 di Pantai Padang Padang
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TAGS   peselancar Rip Curl Rip Curl Padang-Padang Bali Labuan Sait Pantai Padang-Padang Bupati Badung Adi Arnawa Indonesia peselancar dunia

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