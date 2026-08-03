12 Peselancar Dunia Tampil di Rip Curl Cup Bali, Atlet Lokal Unjuk Gigi

bali.jpnn.com, BADUNG - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa secara resmi membuka kompetisi selancar internasional Rip Curl Cup Padang Padang Ke-23 di Pantai Padang Padang (Labuan Sait), Desa Pecatu, Kuta Selatan, Sabtu (1/8).

Pembukaan ajang bergengsi tahunan ini ditandai secara simbolis melalui pemukulan gong oleh Bupati.

Kompetisi yang berlangsung sepanjang 1–31 Agustus 2026 ini mempertemukan 12 peselancar papan atas Indonesia dengan 12 peselancar kelas dunia.

Ajang Rip Curl Cup Padang Padang menerapkan sistem penentuan hari pertandingan yang unik, yaitu It's On When It's On.

Pertandingan baru akan dimulai saat kondisi ombak mencapai kualitas terbaik (peak swell) dalam rentang waktu Agustus ini.

Bupati Adi Arnawa menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas konsistensi Rip Curl dalam menggelar kejuaraan dunia di Bali.

"Ini bukan hanya sekadar kompetisi olahraga, melainkan sarana promosi sport tourism yang sangat efektif bagi Kabupaten Badung dan Bali secara umum," ujar Bupati Adi Arnawa dilansir dari laman Pemkab Badung.

General Manager Rip Curl James Hendy menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pemkab Badung, tokoh masyarakat, serta Padang Padang Boardriders.