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Semifinal & Final Piala Presiden 2026 di Bali: Sajikan Derbi Jatim & El Clasico

Minggu, 02 Agustus 2026 – 21:39 WIB
Semifinal & Final Piala Presiden 2026 di Bali: Sajikan Derbi Jatim & El Clasico - JPNN.com Bali
Steering Committee (SC) Piala Presiden 2026 resmi menunjuk Bali sebagai tuan rumah untuk laga semifinal dan final turnamen pramusim ini. Foto: Instagram @oficialpialapresiden

bali.jpnn.com, SURABAYA - Suporter sepak bola di Bali ketiban durian runtuh.

Steering Committee (SC) Piala Presiden 2026 resmi menunjuk Bali sebagai tuan rumah untuk laga semifinal dan final turnamen pramusim ini.

Keputusan tersebut diambil SC Piala Presiden 2026 seusai berkoordinasi langsung dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pihak-pihak terkait.

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"Saya tetapkan semifinal dan final, sesuai persetujuan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali," ujar Ketua SC Piala Presiden 2026, Maruarar Sirait, dilansir dari Antara.

Ara, sapaan akrabnya menjelaskan, meski sempat berencana menggelar laga puncak di Surabaya, Bali akhirnya dipilih setelah melalui serangkaian diskusi mendalam.

Namun, belum diketahui venue laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 di Bali.

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Apakah memakai markas Bali United, Stadion Kapten Dipta, Gianyar, atau kandang Perseden, Stadion Ngurah Rai, Denpasar.

Namun, melihat level turnamen dan intensitas pertandingan, hampir pasti venue laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 ada di Stadion Kapten Dipta, Gianyar.

Steering Committee (SC) Piala Presiden 2026 resmi menunjuk Bali sebagai tuan rumah untuk laga semifinal dan final turnamen pramusim ini.
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TAGS   Piala Presiden 2026 Semifinal Piala Presiden 2026 Bali Derbi Jatim Final Piala Presiden 2026 El Clasico Persebaya arema fc Persija Persib

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