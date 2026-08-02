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Persita Gelar TC di Yogyakarta 14 Hari, Sorot Grafik Permainan Tim

Minggu, 02 Agustus 2026 – 11:08 WIB
Persita Gelar TC di Yogyakarta 14 Hari, Sorot Grafik Permainan Tim - JPNN.com Bali
Pelatih Persita Carlos Pena segera memboyong para pemainnya untuk mengikuti training camp di Yogyakarta selama 14 hari. Foto: Instagram @persita.official

bali.jpnn.com, TANGERANG - Persita Tangerang terus mematangkan persiapan menjelang bergulirnya musim kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

Memasuki pekan ketiga masa latihan di Tangerang, pelatih Carlos Pena mengeklaim performa dan kekompakan tim berjuluk Pendekar Cisadane ini menunjukkan grafik yang sangat positif.

Setelah merampungkan sesi latihan awal dan melakoni dua laga uji coba lokal, Persita kini bersiap memboyong skuadnya ke Yogyakarta untuk menjalani pemusatan latihan alias training camp (TC) selama 14 hari.

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Salah satu fokus utama Carlos Pena selama masa pramusim adalah proses integrasi para pemain baru.

Juru taktik asal Spanyol tersebut mengaku puas karena proses adaptasi berjalan tanpa kendala berarti.

"Pemain baru seperti Sutanto Tan dan Wahyudi Hamisi tidak memiliki masalah adaptasi karena sudah lama berkarier di sepak bola Indonesia.

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Begitu juga dengan Luquinhas yang musim lalu sudah membela tim ini," ujar Carlos Pena dilansir dari laman klub.

Untuk amunisi asing anyar Alexandre Ramangilom, juga dinilai mampu menyatu dengan cepat meski ini merupakan pengalaman perdananya di Indonesia.

Persita Tangerang terus mematangkan persiapan menjelang bergulirnya musim kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.
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TAGS   persita persita tangerang Training Camp Yogyakarta Super League 2026-2027 Carlos Pena Super League

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