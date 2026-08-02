Persija Menggila di Laga Terakhir, Shin Tae yong Menjanjikan Hal tak Terduga

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persija Jakarta menutup perjalanan fase Grup B Piala Presiden 2026 dengan hasil manis.

Bertanding di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (1/8) sore, Persija berhasil menggilas PSMS Medan dengan skor telak 4-1.

Pelatih Persija Shin Tae yong tak bisa menyembunyikan kegembiraannya dengan hasil positif yang diraih Fabio Calonego dan kolega.

Ia menilai pemahaman taktik serta mentalitas bertanding anak asuhnya menunjukkan grafik yang sangat positif.

"Para pemain telah bekerja keras, jadi saya sangat berterima kasih.

Mereka terus berjuang hingga akhir tanpa menyerah dan menunjukkan semangat yang luar biasa.

Saya melihat penampilan mereka sangat baik hari ini," ujar Shin Tae-yong dilansir dari laman Persija.

Juru taktik asal Korea Selatan tersebut juga menegaskan komitmennya untuk terus memberikan rotasi dan menit bermain kepada seluruh pilar skuad di babak selanjutnya.