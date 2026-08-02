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JPNN.com Bali Sport Persija Menggila di Laga Terakhir, Shin Tae yong Menjanjikan Hal tak Terduga

Persija Menggila di Laga Terakhir, Shin Tae yong Menjanjikan Hal tak Terduga

Minggu, 02 Agustus 2026 – 10:51 WIB
Persija Menggila di Laga Terakhir, Shin Tae yong Menjanjikan Hal tak Terduga - JPNN.com Bali
Pemain Persija merayakan kemenangan pada laga terakhir fase grup melawan PSMS Medan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (1/8) kemarin. Foto: Persija

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persija Jakarta menutup perjalanan fase Grup B Piala Presiden 2026 dengan hasil manis.

Bertanding di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (1/8) sore, Persija berhasil menggilas PSMS Medan dengan skor telak 4-1.

Pelatih Persija Shin Tae yong tak bisa menyembunyikan kegembiraannya dengan hasil positif yang diraih Fabio Calonego dan kolega.

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Ia menilai pemahaman taktik serta mentalitas bertanding anak asuhnya menunjukkan grafik yang sangat positif.

"Para pemain telah bekerja keras, jadi saya sangat berterima kasih.

Mereka terus berjuang hingga akhir tanpa menyerah dan menunjukkan semangat yang luar biasa.

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Saya melihat penampilan mereka sangat baik hari ini," ujar Shin Tae-yong dilansir dari laman Persija.

Juru taktik asal Korea Selatan tersebut juga menegaskan komitmennya untuk terus memberikan rotasi dan menit bermain kepada seluruh pilar skuad di babak selanjutnya.

Bertanding di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (1/8) sore, Persija berhasil menggilas PSMS Medan dengan skor telak 4-1.
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TAGS   Persija Persija Jakarta Shin Tae-yong PSMS Medan Piala Presiden 2026

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