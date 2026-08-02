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JPNN.com Bali Sport Taktik Bernardo Tavares Meledak: Jangan Larut, Ini Baru Pramusim!

Taktik Bernardo Tavares Meledak: Jangan Larut, Ini Baru Pramusim!

Minggu, 02 Agustus 2026 – 10:10 WIB
Taktik Bernardo Tavares Meledak: Jangan Larut, Ini Baru Pramusim! - JPNN.com Bali
Pelatih Persebaya Bernardo Tavares puas melihat pemahaman para pemain Persebaya setelah melaju ke semifinal Piala Presiden 2026. Foto: Persebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Bernardo Tavares puas melihat pemahaman para pemain Persebaya terhadap filosofi permainan yang ingin diterapkan.

Bernardo Tavares menilai chemistry serta organisasi permainan Persebaya mulai berkembang ke arah yang diinginkan.

Fakta ini dilontarkan Bernardo Tavares setelah membawa Persebaya menutup fase Grup B Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna.

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Green Force menyapu bersih tiga pertandingan setelah menaklukkan juara bertahan asal Thailand, Port FC, dengan skor 2-1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (1/8) malam.

Dua gol kemenangan Persebaya dicetak Miguel Pereira dan Alex Martins.

Hasil tersebut mengantarkan The Green Force mengoleksi sembilan poin sekaligus memastikan diri melaju ke babak semifinal sebagai juara Grup B.

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"Yang paling membuat saya senang adalah para pemain mulai memahami cara bermain yang kami inginkan.

Kami ingin menjadi tim yang kuat dalam setiap fase permainan, baik ketika menyerang, bertahan, maupun saat melakukan transisi," kata Bernardo Tavares dilansir dari laman klub.

Bernardo Tavares menilai chemistry serta organisasi permainan Persebaya mulai berkembang ke arah yang diinginkan setelah melaju ke semifinal Piala Presiden 2026
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TAGS   Piala Presiden 2026 Bernardo Tavares Persebaya Surabaya Port FC Persebaya Persebaya vs Port FC Kompetisi Pramusim Miguel Pereira Alex Martins The Green Force

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