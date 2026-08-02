Taktik Bernardo Tavares Meledak: Jangan Larut, Ini Baru Pramusim!

bali.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Bernardo Tavares puas melihat pemahaman para pemain Persebaya terhadap filosofi permainan yang ingin diterapkan.

Bernardo Tavares menilai chemistry serta organisasi permainan Persebaya mulai berkembang ke arah yang diinginkan.

Fakta ini dilontarkan Bernardo Tavares setelah membawa Persebaya menutup fase Grup B Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna.

Green Force menyapu bersih tiga pertandingan setelah menaklukkan juara bertahan asal Thailand, Port FC, dengan skor 2-1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (1/8) malam.

Dua gol kemenangan Persebaya dicetak Miguel Pereira dan Alex Martins.

Hasil tersebut mengantarkan The Green Force mengoleksi sembilan poin sekaligus memastikan diri melaju ke babak semifinal sebagai juara Grup B.

"Yang paling membuat saya senang adalah para pemain mulai memahami cara bermain yang kami inginkan.

Kami ingin menjadi tim yang kuat dalam setiap fase permainan, baik ketika menyerang, bertahan, maupun saat melakukan transisi," kata Bernardo Tavares dilansir dari laman klub.