JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Debut Ciamik Tim Geypens Bikin John Herdman Bergeleng, Banjir Pujian

Debut Ciamik Tim Geypens Bikin John Herdman Bergeleng, Banjir Pujian

Sabtu, 01 Agustus 2026 – 22:07 WIB
Debut Ciamik Tim Geypens Bikin John Herdman Bergeleng, Banjir Pujian - JPNN.com Bali
Pemain Timnas Indonesia milik Bali United Tim Geypens berduel dengan pemain Timor Leste di Stadion Chonburi, Thailand, Jumat (31/7) kemarin. Penampilan Tim Geypens dipuji pelatih John Herdman. Foto: Instagram @timnasindonesia

bali.jpnn.com, JAKARTA - Debut pemain anyar Bali United Tim Geypens bersama Timnas Indonesia mendapat pujian dari pelatih John Herdman.

Penampilan perdananya di skuad senior terjadi saat Skuad Garuda memetik kemenangan 3-0 atas Timor Leste dalam laga Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand, Jumat (31/7) kemarin.

Tim Geypens tampil selama 66 menit di lapangan hijau sebelum digantikan oleh Ragnar Oratmangoen.

Baca Juga:

"Saya bangga pada Tim Geypens.

Dia memiliki beberapa momen yang sangat bagus, terutama di babak pertama.

Ketika memiliki energi penuh, Anda bisa melihat dia punya banyak kualitas. Itu sangat mengesankan," ujar John Herdman dilansir dari Antara.

Baca Juga:

Pemain berusia 21 tahun ini menjadi debutan keempat di era John Herdman pada ajang Piala AFF 2026, menyusul Mitchell Baker, Jens Raven, dan Brian Fatari.

Ketiganya lebih dahulu mencatatkan laga perdana saat Indonesia menang 5-1 atas Kamboja.

Debut pemain anyar Bali United Tim Geypens bersama Timnas Indonesia mendapat pujian dari pelatih John Herdman.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Tim Geypens Timnas Indonesia bali united Piala AFF 2026 debut Stadion Chonburi Timnas Timor Leste Timnas Kamboja

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Debut Ciamik Tim Geypens Bikin John Herdman Bergeleng, Banjir Pujian - JPNN.com Bali
    Debut Ciamik Tim Geypens Bikin John Herdman Bergeleng, Banjir Pujian
  2. Bali United Depak Jordy Bruijn Musim Depan, Bos Yabes Tanuri Buka Suara - JPNN.com Bali

    Bali United Depak Jordy Bruijn Musim Depan, Bos Yabes Tanuri Buka Suara

  3. Johnny Jansen Tatap Musim Kedua di Bali United: Incar Lima Besar & Jago Kandang - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Tatap Musim Kedua di Bali United: Incar Lima Besar & Jago Kandang

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU