Debut Ciamik Tim Geypens Bikin John Herdman Bergeleng, Banjir Pujian

bali.jpnn.com, JAKARTA - Debut pemain anyar Bali United Tim Geypens bersama Timnas Indonesia mendapat pujian dari pelatih John Herdman.

Penampilan perdananya di skuad senior terjadi saat Skuad Garuda memetik kemenangan 3-0 atas Timor Leste dalam laga Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand, Jumat (31/7) kemarin.

Tim Geypens tampil selama 66 menit di lapangan hijau sebelum digantikan oleh Ragnar Oratmangoen.

"Saya bangga pada Tim Geypens.

Dia memiliki beberapa momen yang sangat bagus, terutama di babak pertama.

Ketika memiliki energi penuh, Anda bisa melihat dia punya banyak kualitas. Itu sangat mengesankan," ujar John Herdman dilansir dari Antara.

Pemain berusia 21 tahun ini menjadi debutan keempat di era John Herdman pada ajang Piala AFF 2026, menyusul Mitchell Baker, Jens Raven, dan Brian Fatari.

Ketiganya lebih dahulu mencatatkan laga perdana saat Indonesia menang 5-1 atas Kamboja.