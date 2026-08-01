Piala Presiden 2026: Arema FC Rugi Besar, Gustavo Henrique Cedera Parah

bali.jpnn.com, BANDUNG - Arema FC rugi besar meski berhasil melaju ke semifinal Piala Presiden 2026.

Skuad Singo Edan harus kehilangan juru gedor utamanya di sisa laga pramusim Piala Presiden 2026.

Striker Arema FC asal Brasil, Gustavo Henrique, dipastikan menepi akibat cedera otot paha depan (quadriceps) kiri.

Fokusnya saat ini adalah menjalani pemulihan demi menyambut Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

Dokter tim Arema FC dr. Nanang Tri Wahyudi Sp.K.O mengonfirmasi bahwa penyerang berusia 26 tahun tersebut membutuhkan penanganan medis serta rehabilitasi intensif.

"Hasil pemeriksaan menunjukkan Gustavo mengalami cedera otot paha depan kiri.

Penanganan dan rehabilitasi akan dilakukan secara bertahap dengan pemantauan berkala agar proses penyembuhan berjalan optimal sebelum ia kembali berlatih penuh," ujar dr. Nanang Tri Wahyudi dilansir dari laman klub.

Absennya Gustavo menjadi pukulan telak bagi tim pelatih Arema FC.