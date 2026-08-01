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JPNN.com Bali Sport Mauro Jeronimo Blak-blakan Minta Waktu Bangun Borneo FC, Ada Masalah Besar

Mauro Jeronimo Blak-blakan Minta Waktu Bangun Borneo FC, Ada Masalah Besar

Sabtu, 01 Agustus 2026 – 21:21 WIB
Mauro Jeronimo Blak-blakan Minta Waktu Bangun Borneo FC, Ada Masalah Besar - JPNN.com Bali
Pelatih Borneo FC Mauro Jeronimo memimpin latihan skuad Pesut Etam untuk menyambut kompetisi Super League 2026-2027. Foto: Borneo FC

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Borneo FC mulai menggelar latihan pramusim sejak pekan lalu guna menyambut bergulirnya kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir pada September mendatang.

Pelatih anyar Borneo FC Mauro Jeronimo memfokuskan tahap awal ini pada pemulihan fisik, pengembalian sentuhan bola, serta penyatuan ritme bermain.

Tugas nahkoda asal Portugal tersebut terbilang berat.

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Pasalnya, skuad Borneo FC mengalami perombakan besar-besaran dengan merapatnya sekitar 25 pemain baru, sementara beberapa pilar kunci, termasuk Caxambu, belum bergabung.

"Faktor utama saat ini adalah mengembalikan kebugaran fisik dan ritme bermain.

Jeda kompetisi cukup panjang.

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Jadi, aspek fisik dan teknis harus dibangun kembali secara bertahap," ujar Mauro Jeronimo dilansir dari laman klub.

Juru taktik dari Portugal ini mengakui pembentukan tim dari nol butuh waktu dan kesabaran, apalagi target manajemen menuntut kekompakan maksimal sebelum kick-off Super League 2026-2027.

Skuad Borneo FC mengalami perombakan besar-besaran dengan merapatnya sekitar 25 pemain baru, sementara beberapa pilar kunci, termasuk Caxambu, belum bergabung
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TAGS   Mauro Jeronimo Borneo FC latihan perdana Caxambu Super League 2026-2027 Skuad Pesut Etam

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