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Igor Tolic Bongkar Taktik Sangar Persib Melaju ke Semifinal, Sempurna

Sabtu, 01 Agustus 2026 – 15:45 WIB
Igor Tolic Bongkar Taktik Sangar Persib Melaju ke Semifinal, Sempurna - JPNN.com Bali
Pelatih Igor Tolic bongkar performa impresif Persib pada babak penyisihan Grup A Piala Presiden 2026. Foto: Persib

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung tampil perkasa sepanjang fase penyisihan Grup A Piala Presiden 2026.

Tim berjuluk Pangeran Biru tersebut sukses menyapu bersih tiga pertandingan dengan kemenangan seusai menaklukkan wakil Singapura, Tampines Rovers, dengan skor tipis 1-0 di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jumat (31/7).

Gol tunggal penentu kemenangan Persib dicetak oleh Balsa Sekulic pada menit ke-82.

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Hasil manis ini mengukuhkan posisi Persib sebagai juara Grup A dengan koleksi sembilan poin sempurna sekaligus menyegel satu tiket ke babak semifinal untuk menantang runner-up Grup B.

Keberhasilan Persib melaju ke babak empat besar tidak hanya diwarnai hasil impresif di papan skor, tetapi juga kedisiplinan luar biasa di lini belakang.

Skuad asuhan Igor Tolic ini mengukir rekor fantastis dengan mencatatkan clean sheet alias tanpa kebobolan satu gol pun sepanjang fase grup.

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Hal ini berkat tiga kemenangan identik 1-0 saat menghadapi Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers.

Pelatih Persib Igor Tolic memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pemain yang mampu menjaga konsistensi di tengah padatnya jadwal kompetisi.

Persib Bandung tampil perkasa sepanjang fase penyisihan Grup A Piala Presiden 2026, tak pernah kalah dan selalu meraih hasil yang sama 1-0.
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TAGS   Igor Tolic Persib persib bandung Piala Presiden 2026 arema fc DPMM FC Tampines Rovers

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