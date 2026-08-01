Bali United Depak Jordy Bruijn Musim Depan, Bos Yabes Tanuri Buka Suara

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United resmi mengumumkan perpisahan dengan salah satu legiun asingnya, Jordy Bruijn, Jumat kemarin (31/7) sore.

Gelandang tengah asal Belanda tersebut dipastikan tidak lagi menjadi bagian dari skuad Serdadu Tridatu untuk menghadapi kompetisi Super League 2026-2027.

Menurut CEO Bali United Yabes Tanuri, keputusan ini diambil berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak klub dan Jordy Bruijn.

Meski Jordy Bruijn hanya semusim membela Bali United, Yabes Tanuri menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kontribusi pemain yang didatangkan dari klub kasta kedua Liga Belanda, Heracles Almelo itu.

"Setelah terjalin kesepakatan bersama, kami mengumumkan bahwa kerja sama dengan Jordy Bruijn telah berakhir untuk musim kompetisi yang baru,” ujar Yabes Tanuri dilansir dari laman klub.

Meski hanya bertahan selama satu musim, Jordy Bruijn mencatatkan performa yang terbilang cukup mentereng di lini tengah Bali United.

Dalam 20 kali penampilannya bersama Bali United, Jordy Bruijn berhasil mencetak empat gol dan dua assist.

Menariknya, beberapa gol krusial yang ia ciptakan lahir saat dirinya masuk sebagai pemain pengganti, menegaskan perannya yang kerap menjadi supersub andalan Bali United.