Bursa Transfer: Persik Boyong Lima Pemain Lokal Anyar, Rekam Jejaknya Mentereng

bali.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri bergerak cepat membenahi kedalaman skuad menghadapi sengitnya persaingan kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

Tim berjuluk Macan Putih tersebut resmi memperkenalkan lima amunisi anyar pada bursa transfer awal musim ini.

Lima pemain baru yang diperkenalkan ke publik yakni Zanadin Fariz, Althaf Indie Alrizky, Daffa Salman, Dzaky Ashraf, dan Fransiskus Alesandro.

Kehadiran jajaran pemain bertalenta ini diharapkan mampu mendongkrak performa tim untuk bersaing di papan atas.

Manajer Persik Kediri, Rachmad Tri Kuncara, menjelaskan bahwa proses rekrutmen ini dilakukan secara terukur dan berorientasi pada strategi tim.

"Kami menyambut dengan bangga kehadiran para pemain baru di keluarga besar Persik Kediri.

Seluruh rekrutmen ini diputuskan melalui proses seleksi ketat yang disesuaikan dengan kebutuhan tim serta karakter permainan yang ingin kami bangun," ujar Rachmad Tri Kuncara dilansir dari laman I.League.

Rachmad meyakini bahwa kombinasi semangat dan kualitas yang dibawa para pemain anyar ini akan menjadi modal berharga bagi Persik Kediri dalam mengarungi musim yang baru.