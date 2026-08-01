JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Bursa Transfer: Persik Boyong Lima Pemain Lokal Anyar, Rekam Jejaknya Mentereng

Bursa Transfer: Persik Boyong Lima Pemain Lokal Anyar, Rekam Jejaknya Mentereng

Sabtu, 01 Agustus 2026 – 15:02 WIB
Bursa Transfer: Persik Boyong Lima Pemain Lokal Anyar, Rekam Jejaknya Mentereng - JPNN.com Bali
Persik Kediri bergerak cepat membenahi kedalaman skuad menghadapi sengitnya persaingan kompetisi Super League 2026-2027 dengan merekrut lima pemain lokal anyar dari Madura United, Persis Solo dan PSM Makassar. Foto: I.League

bali.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri bergerak cepat membenahi kedalaman skuad menghadapi sengitnya persaingan kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

Tim berjuluk Macan Putih tersebut resmi memperkenalkan lima amunisi anyar pada bursa transfer awal musim ini.

Lima pemain baru yang diperkenalkan ke publik yakni Zanadin Fariz, Althaf Indie Alrizky, Daffa Salman, Dzaky Ashraf, dan Fransiskus Alesandro.

Baca Juga:

Kehadiran jajaran pemain bertalenta ini diharapkan mampu mendongkrak performa tim untuk bersaing di papan atas.

Manajer Persik Kediri, Rachmad Tri Kuncara, menjelaskan bahwa proses rekrutmen ini dilakukan secara terukur dan berorientasi pada strategi tim.

"Kami menyambut dengan bangga kehadiran para pemain baru di keluarga besar Persik Kediri.

Baca Juga:

Seluruh rekrutmen ini diputuskan melalui proses seleksi ketat yang disesuaikan dengan kebutuhan tim serta karakter permainan yang ingin kami bangun," ujar Rachmad Tri Kuncara dilansir dari laman I.League.

Rachmad meyakini bahwa kombinasi semangat dan kualitas yang dibawa para pemain anyar ini akan menjadi modal berharga bagi Persik Kediri dalam mengarungi musim yang baru.

Persik Kediri bergerak cepat membenahi kedalaman skuad menghadapi sengitnya persaingan kompetisi Super League 2026-2027 dengan merekrut lima pemain lokal anyar
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bursa transfer persik Persik Kediri Super League 2026-2027 Zanadin Fariz Althaf Indie Alrizky Daffa Salman Dzaky Asraf Fransiskus Alesandro psm makassar

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Johnny Jansen Tatap Musim Kedua di Bali United: Incar Lima Besar & Jago Kandang - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Tatap Musim Kedua di Bali United: Incar Lima Besar & Jago Kandang

  2. Bali United Berpaling ke Brand Jerman, Bos Yabes Tanuri Buka Suara - JPNN.com Bali

    Bali United Berpaling ke Brand Jerman, Bos Yabes Tanuri Buka Suara

  3. TC Timnas Indonesia di Bali Tuntas, Skuad Garuda Bertolak ke Jakarta - JPNN.com Bali

    TC Timnas Indonesia di Bali Tuntas, Skuad Garuda Bertolak ke Jakarta

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU