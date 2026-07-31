Johnny Jansen Tatap Musim Kedua di Bali United: Incar Lima Besar & Jago Kandang

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Bali United Johnny Jansen mengusung target bijak untuk kompetisi Super League 2026/2027 yang bergulir September mendatang.

Juru taktik asal Belanda ini bertekad membawa Serdadu Tridatu tampil jauh lebih tangguh pada tahun keduanya menangani Bali United.

“Target pribadi saya adalah meraih lebih banyak kemenangan kandang.

Yang terpenting, kami harus tampil lebih baik dari musim lalu dan mengakhiri kompetisi di posisi lima besar,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Bali United tampil tidak sesuai ekspektasi musim 2025-2026.

Berlabel tim bintang dengan market value menyentuh Rp100 miliar, Bali United finis di peringkat kedelapan dengan 51 poin, hasil dari 14 kali menang, sembilan kali imbang dan 11 kali kalah.

Dengan harga pasar yang jauh lebih mahal pada musim 2026-2027, target lima besar seharusnya tak bisa lagi ditawar.

Johnny Jansen mengatakan laga kandang menjadi bahan evaluasi tim kepelatihan pada musim depan.