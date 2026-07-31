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Bursa Transfer: Dewa United Rekrut Tembok Jangkung Peraih Quadruple, Amazing

Jumat, 31 Juli 2026 – 09:05 WIB
Bursa Transfer: Dewa United Rekrut Tembok Jangkung Peraih Quadruple, Amazing - JPNN.com Bali
Manajemen Dewa United resmi mengamankan tanda tangan bek tengah asal Korea Selatan, Ko Myeong-seok dan kembali bereuni dengan pelatih Osmar Loss. Foto: Dewa United

bali.jpnn.com, BANTEN - Dewa United mulai agresif di bursa transfer menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

Terbaru, Banten Warriors resmi mengamankan tanda tangan bek tengah asal Korea Selatan, Ko Myeong-seok.

Kepindahan pemain 30 tahun dengan tinggi 1.88 cm ini sekaligus menjadi momen reuninya dengan sang pelatih kepala, Osmar Loss.

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Keduanya memiliki rekam jejak manis saat masih berjuang bersama di Buriram United pada musim 2024/25.

Kala itu, kolaborasi Ko Myeong-seok dan Osmar Loss sukses mengantar klub raksasa Thailand tersebut merengkuh gelar Quadruple.

Faktor tersebut menjadi alasan Ko Myeong-seok bersedia menerima pinangan Dewa United untuk bermain di kasta tertinggi Liga Indonesia.

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"Hal yang paling membuat saya antusias adalah kesempatan bekerja kembali bersama Coach Osmar.

Saya ingin menjadi bagian dari tim yang sedang ia bangun, dan itulah alasan terbesar saya memilih Dewa United," ujar Ko Myeong-seok dilansir dari laman klub.

Manajemen Dewa United resmi mengamankan tanda tangan bek tengah asal Korea Selatan, Ko Myeong-seok dan kembali bereuni dengan pelatih Osmar Loss
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TAGS   bursa transfer Dewa United Ko Myeong-seok bek tengah Osmar Loss Buriram United Super League 2026-2027 Quadruple Liga Thailand Korea Selatan

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