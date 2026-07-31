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JPNN.com Bali Sport Performa Enam Pemain Asing Baru Persija Bikin Kaget, Shin Tae yong Blak-blakan

Performa Enam Pemain Asing Baru Persija Bikin Kaget, Shin Tae yong Blak-blakan

Jumat, 31 Juli 2026 – 08:45 WIB
Performa Enam Pemain Asing Baru Persija Bikin Kaget, Shin Tae yong Blak-blakan - JPNN.com Bali
Gelandang serang Persija Stjepan Loncar berselebrasi dengan Gustavo Almeida seusai menjebol gawang Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, beberapa hari lalu. Foto: Instagram @persija

bali.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persija Shin Tae yong mulai memainkan pemain asing barunya di ajang pramusim Piala Presiden 2026.

Dalam dua laga terakhir, STY, sapaan akrabnya, menurunkan enam pemain asing, secara bergantian.

Duet bek tengah Persija, Denis Kolinger dan Radovan Pankov, menjadi dua nama yang selalu tampil sebagai starter dalam pertandingan melawan Persebaya (26/7) dan Port FC (29/7).

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Stjepan Loncar yang berposisi sebagai gelandang serang dipercaya menjadi starter pada laga kedua.

Sebelumnya, pada pertandingan perdana, Stjepan Loncar tampil dari bangku cadangan.

Tiga nama lainnya, Kerim Memija, Kyohei Yoshino, dan Kwon Chang-hoon, dipercaya tampil pada babak kedua di kedua pertandingan tersebut.

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Keberadaan mereka menjadi gambaran starting XI Persija yang disiapkan Shin Tae yong untuk kompetisi Super League 2026-2027.

STY sendiri memuji performa enam pemain asing baru Persija itu.

Pelatih Persija Shin Tae yong mulai memainkan pemain asing barunya di ajang pramusim Piala Presiden 2026. Penampilan mereka membuat STY terkejut
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TAGS   Piala Presiden 2026 Persija Persija Jakarta Shin Tae-yong Denis Kolinger Radovan Pankov Stjepan Loncar Kerim Memija Kyohei Yoshino Kwon Chang hoon

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