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Bali United Berpaling ke Brand Jerman, Bos Yabes Tanuri Buka Suara

Kamis, 30 Juli 2026 – 08:31 WIB
Bali United Berpaling ke Brand Jerman, Bos Yabes Tanuri Buka Suara - JPNN.com Bali
Bali United secara resmi mengumumkan kerja sama apparel terbaru bersama brand olahraga terkemuka asal Jerman, Adidas. Foto: Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United secara resmi mengumumkan kerja sama apparel terbaru bersama brand olahraga terkemuka asal Jerman, Adidas.

Merek global ini bakal menjadi penyedia seragam tempur bagi skuad Serdadu Tridatu untuk mengarungi kompetisi musim 2026/2027 hingga tahun 2029 mendatang.

Acara peresmian dan launching jersei digelar secara meriah pada Jumat (24/7) lalu di Bali United Training Center, Pantai Purnama, Gianyar.

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Perwakilan President Director dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Handradjasa, menyampaikan kebanggaannya dapat mendukung Bali United lewat perlengkapan olahraga berkualitas dunia.

“Kami percaya bahwa dukungan yang tepat, baik dari segi perlengkapan, pelatihan, maupun keterlibatan komunitas akan memperkuat sebuah tim dan menumbuhkan kebanggaan yang lebih besar di kalangan suporter.

Kolaborasi ini terjalin atas dasar semangat yang sama untuk memajukan sepak bola Indonesia,” ujar Ben Handradjasa dilansir dari laman klub.

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Chief Executive Officer (CEO) Bali United FC Yabes Tanuri mengapresiasi kemitraan strategis ini dengan Adidas.

Ia meyakini kerja sama dengan brand kelas dunia seperti adidas akan membawa dampak positif yang besar, khususnya dalam meningkatkan daya jangkau klub di kancah internasional.

Bali United secara resmi mengumumkan kerja sama apparel terbaru bersama brand olahraga terkemuka asal Jerman, Adidas.
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TAGS   bali united Brand Jerman Adidas jersei Jersei Bali United CEO Bali United Yabes Tanuri Bali United Training Center Super League 2026-2027

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