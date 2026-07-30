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JPNN.com Bali Sport Persija Gagal Bungkam Port FC, Shin Tae yong Buka-bukaan, Sentil PSMS Medan

Persija Gagal Bungkam Port FC, Shin Tae yong Buka-bukaan, Sentil PSMS Medan

Kamis, 30 Juli 2026 – 08:15 WIB
Persija Gagal Bungkam Port FC, Shin Tae yong Buka-bukaan, Sentil PSMS Medan - JPNN.com Bali
Pemain Persija berduel dengan pemain Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, kemarin. Kedua kesebelasan bermain imbang 2 - 2. Foto: Instagram @persija

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persija gagal meraih poin penuh saat menantang wakil Thailand pada laga kedua Grup B Piala Presiden 2026 yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Rabu.

Kedua kesebelasan yang bermain dengan intensitas tinggi sejak menit awal pertandingan mengakhiri laga dengan skor 2 – 2.

Port FC mencetak gol lebih dahulu melalui Peeradol Chamrasamee pada menit ke-18 dan Issam Abdallah menit ke-40.

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Gol balasan Persija Jakarta dicetak Arlyansyah Abdulmanan pada menit ke-41 dan Stjepan Loncar menit ke-52.

Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengatakan perubahan penempatan posisi pemain menjadi kunci keberhasilan timnya bangkit hingga bermain imbang.

“Setelah babak pertama kami memperbaiki positioning pemain dan itu menjadi salah satu faktor yang membawa kami bisa menyamakan kedudukan," kata Shin Tae yong dilansir dari Antara.

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Mantan pelatih Timnas Indonesia juga memuji daya juang anak asuhnya yang berhasil bangkit setelah tertinggal dua gol dan mengamankan satu poin berharga.

Menurut STY, sapaan akrabnya, kunci perubahan performa tersebut tak lepas dari penyesuaian taktik dan mental pantang menyerah para pemain di babak kedua.

Persija gagal meraih poin penuh saat ditahan imbang wakil Thailand, Port FC pada laga kedua Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya
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TAGS   Persija Persija Jakarta Port FC Persija vs Port FC Shin Tae-yong STY Piala Presiden 2026 Stadion Gelora Bung Tomo PSMS Medan

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