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JPNN.com Bali Sport Persebaya Segel Tiket Semifinal, Bernardo Tavares Sorot Kelemahan Bajol Ijo

Persebaya Segel Tiket Semifinal, Bernardo Tavares Sorot Kelemahan Bajol Ijo

Kamis, 30 Juli 2026 – 07:51 WIB
Persebaya Segel Tiket Semifinal, Bernardo Tavares Sorot Kelemahan Bajol Ijo - JPNN.com Bali
Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memimpin skuad Bajol Ijo menghadapi PSMS Medan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (29/7) malam. Persebaya segel tiket semifinal setelah mengalahkan PSMS Medan. Foto: Persebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan PSMS Medan dengan skor tipis 1-0 pada laga lanjutan Grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Rabu (29/7) malam.

Kemenangan ini tak hanya mengamankan tiket ke empat besar, tetapi juga memperpanjang rekor impresif Bajol Ijo yang meraih dua kemenangan beruntun tanpa pernah kebobolan.

Pada laga selanjutnya, Persebaya Surabaya bakal bersua Port FC untuk memperebutkan status juara grup.

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Meski menang, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menegaskan fokus utamanya tetap pada perkembangan permainan dan pemulihan kondisi tim.

Pada laga ini, Bernardo Tavares melakukan sejumlah rotasi seusai duel sengit melawan Persija Jakarta di partai sebelumnya.

"Pertandingan ini penting untuk memberikan menit bermain kepada lebih banyak pemain.

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Beberapa di antaranya masih mengalami kelelahan setelah laga berintensitas tinggi melawan Persija," ujar Bernardo Tavares dilansir dari laman klub.

Bernardo Tavares mengapresiasi komitmen serta perkembangan anak asuhnya.

Menurut pelatih Bernardo Tavares, masih ada periode dalam pertandingan di mana permainan Persebaya belum berjalan stabil.
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TAGS   Persebaya Persebaya Surabaya PSMS PSMS Medan Piala Presiden 2026 Persebaya vs PSMS Medan Port FC Persija Stadion Gelora Bung Tomo bajol ijo

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