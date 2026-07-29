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Gustavo Henrique Debut Gemilang di Arema FC, Responsnya Berkelas

Rabu, 29 Juli 2026 – 21:11 WIB
Gustavo Henrique Debut Gemilang di Arema FC, Responsnya Berkelas - JPNN.com Bali
Gaya selebrasi striker anyar Arema FC Gustavo Henrique saat menjebol gawang wakil Singapura Tampines Rovers pada laga kedua Grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Si Jalak Harupat, Badung, Selasa (28/7). Foto: Arema FC

bali.jpnn.com, BANDUNG - Striker Arema FC Gustavo Henrique menjadi bintang lapangan saat skuad Singo Edan mengalahkan wakil Singapura, Tampines Rovers pada laga kedua Grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Si Jalak Harupat, Badung, Selasa (28/7).

Arema FC berhasil mengalahkan Tampines Rovers dengan skor 2 – 1.

Penyerang asal Brasil itu mencetak brace pada menit ke-28 memanfaatkan umpan terobosan Dalberto Careca, serta menit ke-34.

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Performa impresif itu membawa Gustavo Henrique dinobatkan sebagai Player of the Match.

Meski menjadi bintang lapangan, Gustavo Henrique enggan jemawa.

Gustavo Henrique menegaskan bahwa kemenangan tim tetap menjadi prioritas utama.

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"Saya sangat senang dengan dua gol ini, tetapi yang terpenting adalah memberikan selamat kepada seluruh tim.

Saya baru 14 hari di sini, masih terus beradaptasi dan membangun chemistry.

Striker Arema FC Gustavo Henrique menjadi bintang lapangan saat skuad Singo Edan mengalahkan wakil Singapura, Tampines Rovers
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TAGS   Gustavo Henrique arema fc Tampines Rovers Piala Presiden 2026 Stadion Si Jalak Harupat Player of The Match

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