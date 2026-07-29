Gustavo Henrique Debut Gemilang di Arema FC, Responsnya Berkelas

bali.jpnn.com, BANDUNG - Striker Arema FC Gustavo Henrique menjadi bintang lapangan saat skuad Singo Edan mengalahkan wakil Singapura, Tampines Rovers pada laga kedua Grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Si Jalak Harupat, Badung, Selasa (28/7).

Arema FC berhasil mengalahkan Tampines Rovers dengan skor 2 – 1.

Penyerang asal Brasil itu mencetak brace pada menit ke-28 memanfaatkan umpan terobosan Dalberto Careca, serta menit ke-34.

Performa impresif itu membawa Gustavo Henrique dinobatkan sebagai Player of the Match.

Meski menjadi bintang lapangan, Gustavo Henrique enggan jemawa.

Gustavo Henrique menegaskan bahwa kemenangan tim tetap menjadi prioritas utama.

"Saya sangat senang dengan dua gol ini, tetapi yang terpenting adalah memberikan selamat kepada seluruh tim.

Saya baru 14 hari di sini, masih terus beradaptasi dan membangun chemistry.