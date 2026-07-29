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Osmar Loss Bongkar Pasang Starting XI Dewa United, Bakal Diisi 28 Pemain

Rabu, 29 Juli 2026 – 20:01 WIB
Osmar Loss Bongkar Pasang Starting XI Dewa United, Bakal Diisi 28 Pemain - JPNN.com Bali
Pelatih Dewa United Osmar Loss berencana mematok kedalaman tim sebanyak 28 pemain utama untuk mengarungi kompetisi Super League 2026-2027. Foto: I.League

bali.jpnn.com, BANTEN - Dewa United menunjuk juru taktik asal Brasil, Osmar Loss, sebagai pelatih kepala baru untuk mengarungi kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

Kehadiran pelatih berpengalaman ini menjadi langkah strategis klub dalam membangun tim yang kian kompetitif.

Sebagai pelatih yang kenyang pengalaman di kompetisi Asia, Osmar Loss sudah memiliki gambaran jelas mengenai komposisi skuad idealnya.

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Pria kelahiran Passo Fundo, Brasil, itu berencana mematok kedalaman tim sebanyak 28 pemain utama.

"Rencana saya adalah bekerja dengan 28 pemain. Komposisinya terdiri dari 24 pemain lapangan dan empat penjaga gawang," ujar Osmar Loss dilansir dari laman klub.

Tak hanya mengandalkan pilar senior, Osmar Loss yang berlatar belakang pembina pemain muda juga membuka pintu selebar-lebarnya bagi talenta lokal dari akademi Dewa United.

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"Kami tentu memberi ruang bagi pemain akademi untuk bergabung dalam sesi latihan.

Jika mereka mampu menunjukkan kualitas yang dibutuhkan, mereka bisa bertahan dan kita bisa menambah jumlah skuad hingga 30 pemain," kata Osmar Loss.

Pelatih Dewa United Osmar Loss berencana mematok kedalaman tim sebanyak 28 pemain utama untuk mengarungi kompetisi Super League 2026-2027.
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TAGS   Osmar Loss Dewa United Starting XI Dewa United Super League Super League 2026-2027 Buriram United Persepolis FC Liga Indonesia

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