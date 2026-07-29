Mengejutkan, Kerim Palic Memutuskan Mundur dari Madura United, Ini Alasannya

bali.jpnn.com, MADURA - Madura United resmi berpisah dengan gelandang asingnya, Kerim Palic.

Pemain asal Bosnia Herzegovina tersebut memutuskan mengundurkan diri dan mengakhiri kontraknya lebih awal karena alasan keluarga.

Keputusan Kerim Palic hengkang membuat Madura United kini berburu satu pemain asing baru untuk melengkapi kedalaman skuad menjelang bergulirnya musim 2026/2027 pada September mendatang.

Direktur Madura United, Annisa Zhafarina menerangkan, keputusan tersebut disampaikan Kerim Palic secara langsung kepada manajemen setelah mendarat di Madura.

"Kerim Palic sebenarnya masih memiliki kontrak aktif dan berkomitmen untuk melanjutkannya bersama kami.

Namun, dia akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dan mengakhiri kontraknya karena alasan keluarga," kata Annisa Zhafarina dilansir dari laman I.League.

Kerim Palic diketahui datang ke Madura tanpa keluarga, hal ini berbeda dari biasanya.

Biasanya dia selalu membawa keluarganya ke Madura.