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Bursa Transfer: PSIM Rekrut Striker Haus Gol, Franco Ramos & Haljeta Bertahan

Rabu, 29 Juli 2026 – 08:20 WIB
Bursa Transfer: PSIM Rekrut Striker Haus Gol, Franco Ramos & Haljeta Bertahan - JPNN.com Bali
Manajemen Laskar Mataram resmi memperkenalkan penyerang baru mereka asal Spanyol, Adrian Dalmau untuk menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang. Foto: PSIM

bali.jpnn.com, BANTUL - Bursa transfer di skuad PSIM Yogyakarta mulai menggeliat.

Manajemen Laskar Mataram resmi memperkenalkan penyerang baru mereka asal Spanyol, Adrian Dalmau untuk menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

Kehadiran striker berpengalaman di ranah sepak bola Eropa ini diharapkan mampu menambah daya gedor dan ketajaman lini depan tim.

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Pemain berusia 32 tahun ini memiliki rekam jejak karier yang teruji di benua biru.

Adrian Dalmau pernah mengemas 19 gol dalam semusim saat berkompetisi di kasta tertinggi Liga Belanda Eredivsie bersama Heracles Almelo, sebelum melanjutkan kariernya di Liga Polandia.

Manajer PSIM Iksan Mahar mengatakan rekrutmen Adrian Dalmau untuk memenuhi kebutuhan taktik tim pelatih.

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Pengalaman bertanding melawan para pemain kelas dunia di Eropa menjadi modal berharga bagi sang juru gedor.

“Kami menyambut kehadiran penyerang baru asal Spanyol, Adrian Dalmau.

Manajemen PSIM resmi memperkenalkan penyerang baru mereka asal Spanyol, Adrian Dalmau, dan memperpanjang kontrak Franco Ramos dan Nermin Haljeta
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TAGS   bursa transfer PSIM PSIM Yogyakarta Adrian Dalmau striker Super League 2026-2027 Franco Ramos Nermin Haljeta Jean Paul van Gastel FC Utrecht

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