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JPNN.com Bali Sport Gebrakan Transfer Madura United: Boyong Monster Bulgaria, Merekrut Ardi Idrus

Gebrakan Transfer Madura United: Boyong Monster Bulgaria, Merekrut Ardi Idrus

Minggu, 26 Juli 2026 – 16:01 WIB
Gebrakan Transfer Madura United: Boyong Monster Bulgaria, Merekrut Ardi Idrus - JPNN.com Bali
Madura United mengumumkan kedatangan amunisi asing pamungkas, Dimitar Georgiev Mitkov dari klub Liga Kazakhstan, Ordabasy Shymkent dengan skema transfer, Sabtu (25/7) kemarin. Foto: I.League

bali.jpnn.com, MADURA - Perburuan pemain asing dan lokal Madura United untuk kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang resmi tuntas.

Manajemen Madura United mengumumkan kedatangan amunisi asing pamungkas, Dimitar Georgiev Mitkov, beserta bek sayap berpengalaman, Ardi Idrus, Sabtu (25/7).

Dimitar Georgiev Mitkov adalah penyerang jangkung setinggi 1,91 cm asal Bulgaria berusia 26 tahun.

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Dimitar Georgiev Mitkov direkrut Madura United dari klub Liga Kazakhstan, Ordabasy Shymkent dengan skema transfer.

Stiker dengan market value Rp4,78 miliar mendarat ke Madura dan mengenakan jersei bernomor punggung 9.

Mantan pemain Rubin Kazan di Liga Rusia ini diproyeksikan menjadi ujung tombak baru Madura United di kompetisi mendatang.

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"Dimitar Mitkov memiliki jam terbang tinggi di Eropa dan naluri mencetak gol yang tajam. Predator baru telah tiba di bumi Madura, semoga Mitkov bisa cepat beradaptasi," ujar Direktur Madura United Annisa Zhafarina dilansir dari laman I.League.

Kedatangan Dimitar Mitkov sekaligus melengkapi kuota pemain asing Madura United yang sebelumnya telah dihuni nama-nama seperti Balotelli, Jordy Wehrmann, Lulinha, Iran Junior, Pedro Monteiro, hingga Gali Freitas.

Manajemen Madura United mengumumkan kedatangan amunisi asing pamungkas, Dimitar Georgiev Mitkov, beserta bek sayap berpengalaman, Ardi Idrus
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TAGS   madura united bursa transfer Dimitar Georgiev Mitkov striker Ardi Idrus Bek Sayap Super League 2026-2027 Ordabasy Shymkent Bhayangkara FC kontrak pemain

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