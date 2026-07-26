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JPNN.com Bali Sport Igor Tolic Puji Skema Gol Ciamik Persib, Terbayang-bayang Bojan Hodak

Igor Tolic Puji Skema Gol Ciamik Persib, Terbayang-bayang Bojan Hodak

Minggu, 26 Juli 2026 – 15:38 WIB
Igor Tolic Puji Skema Gol Ciamik Persib, Terbayang-bayang Bojan Hodak - JPNN.com Bali
Pelatih Persib Igor Tolic mengapresiasi penampilan anak asuhnya setelah mengalahkan tim kuat Arema FC 1 – 0 pada laga perdana Grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Si Jalak Harupat, Sabtu (25/7) malam. Foto: Persib

bali.jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Persib Igor Tolic mengapresiasi penampilan anak asuhnya setelah mengalahkan tim kuat Arema FC 1 – 0 pada laga perdana Grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Si Jalak Harupat, Sabtu (25/7) malam.

Hasil ini membawa Persib Bandung memuncaki klasemen sementara Grup A dengan tiga poin, mengungguli DPMM FC dan Tampines Rovers yang bermain imbang 2-2.

Igor Tolic secara khusus menyoroti skema gol indah Uilliam Barros di menit ke-24 yang lahir dari kombinasi apik Patricio Matricardi, Balsa Sekulic, dan Berguinho.

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"Kombinasi permainan di babak pertama sangat luar biasa.

Pertahanan solid, lini tengah menekan, dan penyerang tampil kompak.

Untuk laga pertama, jelas saya senang sekali," ujar Igor Tolic dilansir dari laman klub.

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Namun, di balik sukses laga debutnya sebagai pelatih kepala, Igor Tolic mengaku memikul beban emosional usai bertransformasi dari peran asisten pelatih pendamping Bojan Hodak.

"Agak emosional. Saat di pinggir lapangan dan membalikkan badan, saya masih membayangkan sosok Bojan berjalan di sana," kata Igor Tolic.

Pelatih Persib Igor Tolic mengapresiasi penampilan anak asuhnya setelah mengalahkan tim kuat Arema FC 1 – 0 di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, kemarin malam
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TAGS   Igor Tolic Persib persib bandung arema fc Piala Presiden 2026 Persib vs Arema FC Persib Bandung vs Arema FC Bojan Hodak

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