Marcos Santos Sebut Arema FC Lebih Baik dari Persib, Sentil Fakta Ini

bali.jpnn.com, BANDUNG - Arema FC harus mengawali langkahnya di ajang Piala Presiden 2026 dengan hasil kurang maksimal.

Arema FC dipaksa bertekuk lutut seusai kalah tipis 0-1 dari tuan rumah Persib di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Bandung, Sabtu (25/7) malam.

Gol tunggal penentu kemenangan Maung Bandung dicetak oleh penyerang Uilliam Barros pada menit ke-24.

Pelatih Arema FC, Marcos Santos, mengakui anak asuhnya sempat kesulitan di paruh babak pertama.

Namun, Marcos Santos mengapresiasi kebangkitan timnya yang tampil jauh lebih dominan di babak kedua meski harus mewaspadai serangan balik cepat tuan rumah.

"Performa lawan sangat bagus.

Di babak pertama Persib tampil lebih baik dan menciptakan beberapa peluang.

Namun di babak kedua, permainan kami meningkat dan lebih unggul saat memegang bola,” ujar Marcos Santos dilansir dari laman klub.