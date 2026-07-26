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JPNN.com Bali Sport STY Kantongi Starting XI Persija vs Persebaya, Minus Duo Asing Andalan

STY Kantongi Starting XI Persija vs Persebaya, Minus Duo Asing Andalan

Minggu, 26 Juli 2026 – 10:50 WIB
STY Kantongi Starting XI Persija vs Persebaya, Minus Duo Asing Andalan - JPNN.com Bali
Pelatih Persija Shin Tae yong mengaku sudah mengantongi gambaran starting line-up Persija kontra Persebaya di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu (26/7) malam ini. Foto: Persija

bali.jpnn.com, SURABAYA - Laga perdana Grup B Piala Presiden 2026 antara Persebaya kontra Persija di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (26/7) pukul 19.30 WIB menjadi momen spesial.

Pertandingan ini menandai debut Shin Tae-yong alias STY mendampingi Macan Kemayoran dari tepi lapangan.

Kembali meramaikan sepak bola nasional dengan peran baru, eks pelatih Timnas Indonesia itu bertekad meraih hasil manis pada laga perdananya, meski mengakui persiapan tim belum maksimal.

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"Tentu saya sangat senang bisa bertemu lagi dengan para pencinta sepak bola Indonesia.

Saya pun senang kini menjadi pelatih Persija. Persiapan kami memang belum sempurna, tetapi kami akan tetap bekerja keras," ujar Shin Tae-yong dilansir dari laman klub.

Juru taktik asal Korea Selatan itu mengaku sudah mengantongi gambaran starting line-up Persija kontra Persebaya.

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Kendati demikian, ia memberi sinyal belum akan menurunkan duo pemain asing Asia terbarunya, Kwon Chang-hoon dan Kyohei Yoshino, sejak menit awal.

"Dua pemain Asia baru, Kwon Chang-hoon dan Kyohei Yoshino, kemungkinan tidak dimainkan sebagai pemain inti.

Pelatih Persija Shin Tae yong mengaku sudah mengantongi gambaran starting line-up Persija kontra Persebaya di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu malam
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TAGS   STY Shin Tae-yong Persija Persija Jakarta Persebaya Persebaya Surabaya Persebaya vs Persija Piala Presiden 2026 Statting XI Persija Stadion Gelora Bung Tomo

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