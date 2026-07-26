Ernando Ari Siap Tempur Kontra Persija, Momentum Mempercepat Adaptasi Tim

bali.jpnn.com, SURABAYA - Penjaga gawang Ernando Ari Sutaryadi memastikan Persebaya Surabaya siap tempur kontra Persija Jakarta pada laga perdana Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (26/7) malam ini.

Pasalnya, menurut Ernando Ari, laga ini jadi momentum krusial untuk menyatukan kekuatan skuad Green Force.

“Ini menjadi ujian awal pramusim.

Laga ini menjadi tolok ukur perkembangan tim setelah menjalani rangkaian latihan intensif,” ujar Ernando Ari dilansir dari laman klub.

Menurut kiper Timnas Indonesia tersebut, atmosfer pertandingan kompetitif seperti Piala Presiden akan mempercepat proses adaptasi, khususnya bagi para pemain baru Bajol Ijo.

"Turnamen ini menjadi momentum penting untuk menyatukan tim.

Kami memiliki banyak pemain baru.

Jadi, masih butuh proses membangun kekompakan, menyamakan visi, dan memahami karakter satu sama lain.