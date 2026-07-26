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Ernando Ari Siap Tempur Kontra Persija, Momentum Mempercepat Adaptasi Tim

Minggu, 26 Juli 2026 – 10:27 WIB
Ernando Ari Siap Tempur Kontra Persija, Momentum Mempercepat Adaptasi Tim - JPNN.com Bali
Penjaga gawang Ernando Ari Sutaryadi memastikan Persebaya Surabaya siap tempur kontra Persija Jakarta pada laga perdana Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (26/7) malam ini. Foto: Instagram @nandoariiiss

bali.jpnn.com, SURABAYA - Penjaga gawang Ernando Ari Sutaryadi memastikan Persebaya Surabaya siap tempur kontra Persija Jakarta pada laga perdana Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (26/7) malam ini.

Pasalnya, menurut Ernando Ari, laga ini jadi momentum krusial untuk menyatukan kekuatan skuad Green Force.

“Ini menjadi ujian awal pramusim.

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Laga ini menjadi tolok ukur perkembangan tim setelah menjalani rangkaian latihan intensif,” ujar Ernando Ari dilansir dari laman klub.

Menurut kiper Timnas Indonesia tersebut, atmosfer pertandingan kompetitif seperti Piala Presiden akan mempercepat proses adaptasi, khususnya bagi para pemain baru Bajol Ijo.

"Turnamen ini menjadi momentum penting untuk menyatukan tim.

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Kami memiliki banyak pemain baru.

Jadi, masih butuh proses membangun kekompakan, menyamakan visi, dan memahami karakter satu sama lain.

Penjaga gawang Ernando Ari Sutaryadi memastikan Persebaya Surabaya siap tempur kontra Persija Jakarta pada laga perdana Grup B Piala Presiden 2026
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TAGS   Ernando Ari Persebaya Persebaya Surabaya Persija Jakarta Persija Persebaya vs Persija Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta Piala Presiden 2026 Stadion Gelora Bung Tomo

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