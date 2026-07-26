Skuad Persebaya Belum Fit 100 Persen, Tavares Putar Otak Kontra Persija

bali.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menegaskan bahwa target utama skuad Bajol Ijo di ajang Piala Presiden 2026 adalah membentuk skuad yang solid.

Persebaya dijadwalkan menjalani laga perdana Grup B Piala Presiden 2026 kontra Persija di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (26/7) malam ini.

Bagi Bernardo Tavares, laga kontra Persija sangat krusial untuk mematangkan permainan dan memperkuat chemistry antarpemain menjelang kompetisi musim 2026/2027.

Mengingat banyaknya wajah baru, turnamen pramusim ini menjadi wadah adaptasi yang ideal untuk menguji filosofi permainan.

"Piala Presiden adalah ajang yang sangat baik.

Target utama kami saat ini adalah membangun tim.

Kami memiliki banyak pemain baru, bahkan ada yang belum mengenal seluruh rekan setimnya meski sudah sepekan berlatih bersama," kata Bernardo Tavares dilansir dari laman klub.

Bernardo Tavares menyadari bahwa membangun kekompakan tim membutuhkan proses.