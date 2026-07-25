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Piala Presiden 2026: Gol Tunggal Barros Bawa Persib Tekuk Arema FC 1-0

Sabtu, 25 Juli 2026 – 22:31 WIB
Piala Presiden 2026: Gol Tunggal Barros Bawa Persib Tekuk Arema FC 1-0 - JPNN.com Bali
Aksi pemain Persib Uilliam Barros Pereira menaklukkan kiper Arema FC Adi Satryo di Stadion Si Jalak Harupat, Sabtu (25/7). Persib mengalahkan Arema FC dengan skor 1 - 0. Foto: Persib

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung sukses mengamankan poin penuh pada laga perdana Grup A Piala Presiden 2026.

Skuad Pangeran Biru berhasil menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0 di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Sabtu (25/7).

Gol tunggal kemenangan Persib dicetak oleh Uilliam Barros Pereira pada menit ke-23 memanfaatkan umpan matang Balsa Sekulic.

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Persib sempat berada dalam tekanan Singo Edan pada menit-menit awal laga.

Namun, perlahan tapi pasti, Adam Alis dan kawan-kawan mampu keluar dari tekanan dan mengambil alih kendali permainan.

Kebuntuan pecah pada menit ke-23.

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Berawal dari skema kerja sama apik antara Balsa Sekulic dan Berguinho, bola kemudian disorongkan kepada Uilliam Barros yang dengan dingin menyarangkan bola ke gawang Arema FC yang dikawal Adi Satryo.

Skor 1-0 untuk keunggulan Persib bertahan hingga turun minum.

Persib Bandung berhasil menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0 di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Sabtu (25/7) pada laga perdana Piala Presiden 2026
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TAGS   Piala Presiden 2026 Persib persib bandung arema fc Uilliam Barros Pereira Igor Tolic Stadion Si Jalak Harupat

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