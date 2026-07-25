Jalan Panjang Desak Rita Jadi Ratu Speed Dunia: Kepincut Jadi Dosen Undiksha

bali.jpnn.com, DENPASAR - Di balik deretan medali emas dan predikat sebagai Ratu Speed Dunia, atlet panjat tebing kebanggaan Bali dan Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, menyimpan kisah unik mengenai awal kariernya hingga harapan masa depannya.

Curahan hati tersebut disampaikan Desak Made Rita Kusuma Dewi saat memenuhi undangan Gubernur Bali Wayan Koster di Jayasabha, Denpasar, Jumat kemarin (24/7).

Di hadapan Gubernur Koster, atlet asal Buleleng ini menceritakan awal mula dirinya mengenal olah raga panjat tebing.

Berawal dari sekadar bermain di Taman Kota Singaraja pada usia 8 tahun, Desak Made Rita Kusuma Dewi tak sengaja ditawari oleh seorang atlet untuk mencoba papan panjat tebing.

"Karena banyak anak-anak seumuran yang ikut, saya jadi rutin datang latihan.

Dalam berbagai perlombaan, astungkara berhasil meraih prestasi," kata Desak Made Rita Kusuma Dewi.

Tak hanya mengulas masa lalu, mahasiswi S2 Pendidikan Olahraga Undiksha Singaraja ini juga membeberkan impian terbesarnya di luar arena pertandingan.

Saat ditanya oleh Gubernur Koster mengenai cita-citanya kelak, Desak Made Rita Kusuma Dewi secara terbuka menyampaikan keinginannya untuk menjadi seorang pendidik.