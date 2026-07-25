TC Timnas Indonesia di Bali Tuntas, Skuad Garuda Bertolak ke Jakarta

bali.jpnn.com, DENPASAR - Timnas Indonesia resmi bertolak ke Jakarta, Sabtu hari ini (25/7) untuk menyongsong laga perdana ASEAN Hyundai Championship Cup 2026 kontra Kamboja di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (27/7) lusa.

Skuad Garuda menuntaskan training camp (TC) setelah tiga pekan menggembleng fisik, berlatih taktik serta strategi di markas Bali United di Pantai Purnama, Gianyar.

Sebelum meninggalkan Pulau Bali, Pelatih Kepala Timnas Indonesia John Herdman, menyampaikan apresiasinya atas hangatnya sambutan dan dukungan masyarakat setempat.

"Terima kasih untuk semua orang di Bali atas semangat, energi, dan sikap positifnya.

Kami merasakan kehangatan yang sama di seluruh Indonesia, tetapi senyuman di Bali sungguh spesial," ujar John Herdman dilansir dari Antara.

Pada awal TC, tim kepelatihan memanggil 50 pemain dalam dua gelombang latihan sebelum akhirnya menyaringnya menjadi 26 pemain inti dan cadangan yang siap bertarung di panggung Asia Tenggara.

Energi positif Pulau Bali turut dirasakan pemain anyar Timnas Indonesia, Mitchell Baker.

Pemain yang baru resmi menyandang status WNI pada 13 Juli 2026 tersebut mengaku terkesan dengan atmosfer pemusatan latihan di Bali.