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JPNN.com Bali Sport Indonesia Pantang Anggap Remeh, John Herdman Puji Setinggi Langit Kamboja

Indonesia Pantang Anggap Remeh, John Herdman Puji Setinggi Langit Kamboja

Sabtu, 25 Juli 2026 – 21:23 WIB
Indonesia Pantang Anggap Remeh, John Herdman Puji Setinggi Langit Kamboja - JPNN.com Bali
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memberi pengarahan kepada para pemain saat TC di Bali United Training Center, Pantai Purnama, Gianyar. Indonesia pantang anggap remah Kamboja pada laga perdana Piala AFF di Stadion Pakansari, Senin (27/7) lusa. Foto: Instagram @officialjohnherdman

bali.jpnn.com, DENPASAR - ASEAN Hyundai Championship Cup 2026 menjadi momen krusial bagi Timnas Indonesia.

Sejak turnamen kawasan ini digulirkan pada 1996, Timnas Indonesia belum pernah merengkuh trofi juara yang sebelumnya bernama Piala AFF.

Tahun ini, motivasi tinggi diusung skuad Garuda untuk memutus rekor tersebut dan menguasai takhta sepak bola Asia Tenggara.

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Lawan perdana Timnas Indonesia pada ajang ini adalah Kamboja.

Duel kedua tim dijadwalkan berlangsung Senin (27/7) lusa di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat.

Meski Kamboja tak diperhitungkan, tetapi Timnas Indonesia tak memandang sebelah mata sang lawan pada laga perdana ini.

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"Dalam dua hari mendatang, kami fokus mematangkan persiapan terakhir menghadapi Kamboja. Mereka tim yang bagus dan punya daya tahan tinggi," ujar pelatih Timnas Indonesia John Herdman dilansir dari Antara.

Mantan pelatih Timnas Kanada ini telah menggembleng fisik dan taktik skuad Garuda selama hampir tiga pekan melalui dua gelombang pemusatan latihan (training center/TC) di Bali United Training Center, Gianyar.

Duel Timnas Indonesia kontra Kamboja dijadwalkan berlangsung Senin (27/7) lusa di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat.
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TAGS   Timnas Indonesia Timnas Kamboja Timnas Indonesia vs Kamboja ASEAN Hyundai Cup 2026 Piala AFF 2026 Stadion Pakansari Bogor TC Timnas Indonesia bali united Bali United Training Center John Herdman

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