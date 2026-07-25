Indonesia Pantang Anggap Remeh, John Herdman Puji Setinggi Langit Kamboja

bali.jpnn.com, DENPASAR - ASEAN Hyundai Championship Cup 2026 menjadi momen krusial bagi Timnas Indonesia.

Sejak turnamen kawasan ini digulirkan pada 1996, Timnas Indonesia belum pernah merengkuh trofi juara yang sebelumnya bernama Piala AFF.

Tahun ini, motivasi tinggi diusung skuad Garuda untuk memutus rekor tersebut dan menguasai takhta sepak bola Asia Tenggara.

Lawan perdana Timnas Indonesia pada ajang ini adalah Kamboja.

Duel kedua tim dijadwalkan berlangsung Senin (27/7) lusa di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat.

Meski Kamboja tak diperhitungkan, tetapi Timnas Indonesia tak memandang sebelah mata sang lawan pada laga perdana ini.

"Dalam dua hari mendatang, kami fokus mematangkan persiapan terakhir menghadapi Kamboja. Mereka tim yang bagus dan punya daya tahan tinggi," ujar pelatih Timnas Indonesia John Herdman dilansir dari Antara.

Mantan pelatih Timnas Kanada ini telah menggembleng fisik dan taktik skuad Garuda selama hampir tiga pekan melalui dua gelombang pemusatan latihan (training center/TC) di Bali United Training Center, Gianyar.