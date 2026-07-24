Duel Persebaya vs Persija Sarat Gengsi, Bernardo Tavares Buka Suara

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya siap mengawali kiprahnya di Grup B Piala Presiden 2026 dengan menjamu Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (26/7) lusa.

Meski duel klasik ini selalu sarat gengsi, juru taktik Persebaya, Bernardo Tavares, menegaskan bahwa fokus utamanya bukan sekadar mengejar kemenangan.

Mantan pelatih PSM Makassar ini memilih menjadikan ajang pramusim ini sebagai kawah candradimuka untuk mematangkan fondasi tim.

"Piala Presiden kami manfaatkan sebagai bagian dari persiapan menuju kompetisi.

Tentu kami ingin memenangkan setiap pertandingan, tetapi kami juga harus realistis.

Kondisi tim masih dalam proses pembentukan dan banyak pemain belum mencapai performa ideal," ujar Bernardo Tavares dilansir dari laman klub.

Pelatih berkebangsaan Portugal ini membeberkan bahwa masa persiapan timnya sejauh ini terbilang singkat.

Terlebih lagi, The Green Force diperkuat sejumlah wajah baru yang masih membutuhkan waktu untuk menyatu dengan filosofi taktik serta beradaptasi dengan rekan setimnya.