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JPNN.com Bali Sport Duel Persebaya vs Persija Sarat Gengsi, Bernardo Tavares Buka Suara

Duel Persebaya vs Persija Sarat Gengsi, Bernardo Tavares Buka Suara

Jumat, 24 Juli 2026 – 21:05 WIB
Duel Persebaya vs Persija Sarat Gengsi, Bernardo Tavares Buka Suara - JPNN.com Bali
Pelatih Persebaya Bernardo Tavares angkat bicara menjelang laga perdana kontra Persija di ajang Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu (25/7) besok. Foto: Persebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya siap mengawali kiprahnya di Grup B Piala Presiden 2026 dengan menjamu Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (26/7) lusa.

Meski duel klasik ini selalu sarat gengsi, juru taktik Persebaya, Bernardo Tavares, menegaskan bahwa fokus utamanya bukan sekadar mengejar kemenangan.

Mantan pelatih PSM Makassar ini memilih menjadikan ajang pramusim ini sebagai kawah candradimuka untuk mematangkan fondasi tim.

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"Piala Presiden kami manfaatkan sebagai bagian dari persiapan menuju kompetisi.

Tentu kami ingin memenangkan setiap pertandingan, tetapi kami juga harus realistis.

Kondisi tim masih dalam proses pembentukan dan banyak pemain belum mencapai performa ideal," ujar Bernardo Tavares dilansir dari laman klub.

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Pelatih berkebangsaan Portugal ini membeberkan bahwa masa persiapan timnya sejauh ini terbilang singkat.

Terlebih lagi, The Green Force diperkuat sejumlah wajah baru yang masih membutuhkan waktu untuk menyatu dengan filosofi taktik serta beradaptasi dengan rekan setimnya.

Persebaya siap mengawali kiprahnya di Grup B Piala Presiden 2026 dengan menjamu Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (26/7) lusa.
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TAGS   Persebaya Persebaya Surabaya Persija Persija Jakarta Persebaya vs Persija Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta Bernardo Tavares Piala Presiden 2026 Stadion Gelora Bung Tomo

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