Arema FC Siap Tempur Kontra Persib, tak Patok Juara, Inal: Trofi itu Bonus!

bali.jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Arema FC Marcos Santos memboyong 27 pemain untuk laga perdana Piala Presiden 2026 kontra tuan rumah Persib Bandung di Stadion Si Jalak Harupat, Sabtu (25/7) besok.

Arema FC resmi bertolak menuju Bandung, Kamis (23/7) lalu dan siap tempur menghadapi juara Super League 2025-2026, Persib.

27 pemain itu terdiri dari empat penjaga gawang, 10 pemain bertahan, tujuh gelandang, dan enam penyerang.

Komposisi tersebut memadukan pemain senior, wajah-wajah baru, serta talenta muda yang dipersiapkan menghadapi musim kompetisi.

Bagi Arema FC, Piala Presiden 2026 bukan sekadar turnamen pramusim.

Menurut Marcos Santos, ajang ini menjadi bagian penting dari proses pembentukan tim sekaligus mengukur hasil latihan yang telah dijalani selama masa persiapan.

Marcos Santos mendapat keleluasaan untuk mencoba berbagai komposisi pemain, mematangkan strategi, serta menemukan formula terbaik sebelum kompetisi Super League resmi bergulir

“Fokus utama Arema FC pada turnamen ini adalah peningkatan performa tim,” ujar General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi dilansir dari laman klub.