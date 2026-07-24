JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Persib Pincang Kontra Arema FC, Delapan Pilar Absen, Tolic Sebut Tim Terbaik

Persib Pincang Kontra Arema FC, Delapan Pilar Absen, Tolic Sebut Tim Terbaik

Jumat, 24 Juli 2026 – 20:21 WIB
Persib Pincang Kontra Arema FC, Delapan Pilar Absen, Tolic Sebut Tim Terbaik - JPNN.com Bali
Pelatih Persib Igor Tolic memastikan skuad Pangeran Biru siap menghadapi Arema FC di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Sabtu (25/7) besok. Foto: Persib

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung dalam kondisi pincang pada laga perdana Piala Presiden 2026 kontra Arema FC di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Sabtu (25/7) besok.

Persib dipastikan tampil tanpa pemain pilar pada pertandingan pertama ini.

Tak ada nama Sandy Walsh, Eliano Reijnders, Thom Haye, Saddil Ramdani, Beckham Putra Nugraha, Ragnar Oratmangoen dan Marc Klok.

Baca Juga:

Tujuh pemain pilar Persib ini harus absen karena mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia proyeksi ASEAN Hyundai Championship Cup 2026.

Meski Persib dalam kondisi pincang, pelatih Igor Tolic tak khawatir.

Dengan materi pemain terbaik di semua lini, juru taktik asal Kroasia ini optimistis skuad Pangeran Biru bisa berbicara banyak pada Piala Presiden 2026.

Baca Juga:

"Kami sudah mempersiapkan yang terbaik di dalam latihan untuk bertanding di Piala Presiden ini meskipun masih kehilangan beberapa pemain," kata Igor Tolic dilansir dari laman klub.

Igor Tolic juga tak bisa menurunkan penyerang anyar Mariano Peralta yang baru direkrut beberapa waktu lalu.

Persib Bandung dalam kondisi pincang pada laga perdana Piala Presiden 2026 kontra Arema FC di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Sabtu (25/7) besok.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Persib persib bandung arema fc Persib vs Arema FC Piala Presiden 2026 Igor Tolic Mariano Peralta Timnas Indonesia ASEAN Hyundai Cup 2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Respons Berkelas Nadeo Setelah Resmi Jadi Kiper Persija, Sentil Prestasi - JPNN.com Bali

    Respons Berkelas Nadeo Setelah Resmi Jadi Kiper Persija, Sentil Prestasi

  2. Fixed, Nadeo Mendarat di Jakarta, Presiden Persija Ungkap Alasan Besar - JPNN.com Bali

    Fixed, Nadeo Mendarat di Jakarta, Presiden Persija Ungkap Alasan Besar

  3. Timnas Gilas Bali United 3 – 0, John Herdman Kunci 26 Nama Pemain - JPNN.com Bali

    Timnas Gilas Bali United 3 – 0, John Herdman Kunci 26 Nama Pemain

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU