Persib Pincang Kontra Arema FC, Delapan Pilar Absen, Tolic Sebut Tim Terbaik

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung dalam kondisi pincang pada laga perdana Piala Presiden 2026 kontra Arema FC di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Sabtu (25/7) besok.

Persib dipastikan tampil tanpa pemain pilar pada pertandingan pertama ini.

Tak ada nama Sandy Walsh, Eliano Reijnders, Thom Haye, Saddil Ramdani, Beckham Putra Nugraha, Ragnar Oratmangoen dan Marc Klok.

Tujuh pemain pilar Persib ini harus absen karena mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia proyeksi ASEAN Hyundai Championship Cup 2026.

Meski Persib dalam kondisi pincang, pelatih Igor Tolic tak khawatir.

Dengan materi pemain terbaik di semua lini, juru taktik asal Kroasia ini optimistis skuad Pangeran Biru bisa berbicara banyak pada Piala Presiden 2026.

"Kami sudah mempersiapkan yang terbaik di dalam latihan untuk bertanding di Piala Presiden ini meskipun masih kehilangan beberapa pemain," kata Igor Tolic dilansir dari laman klub.

Igor Tolic juga tak bisa menurunkan penyerang anyar Mariano Peralta yang baru direkrut beberapa waktu lalu.