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Respons Berkelas Nadeo Setelah Resmi Jadi Kiper Persija, Sentil Prestasi

Kamis, 23 Juli 2026 – 11:42 WIB
Respons Berkelas Nadeo Setelah Resmi Jadi Kiper Persija, Sentil Prestasi - JPNN.com Bali
Kiper Timnas Indonesia Nadeo Argawinata mengaku bangga bergabung dengan Persija dan siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk Macan Kemayoran. Foto: Persija

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kiper Timnas Indonesia Nadeo Argawinata mengaku bangga bergabung dengan Persija dan siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk Macan Kemayoran.

Persija Jakarta sukses mendaratkan kiper Timnas Indonesia Nadeo Argawinata.

Manajemen Persija mengikat kiper berusia 29 tahun kelahiran Kediri, Jawa Timur, tersebut dari Borneo FC dengan durasi kontrak lima tahun hingga 2031.

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Kehadiran mantan kiper Bali United ini terwujud melalui kesepakatan transfer yang turut melibatkan dua pilar muda Persija, Aditya Warman dan Ibrah Ohorella.

“Merupakan sebuah kebanggaan bisa menjadi bagian dari Persija, salah satu klub terbesar di Indonesia dengan sejarah panjang dan dukungan Jakmania yang luar biasa.

Saya siap bekerja keras, memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan, dan berjuang bersama tim untuk meraih prestasi,” ujar Nadeo Argawinata.

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Perekrutan Nadeo Argawinata menjadi langkah strategis Persija Jakarta dalam memperkokoh komposisi skuad menatap musim 2026/2027.

Berbekal jam terbang tinggi di kompetisi domestik hingga level Timnas Indonesia, kehadiran kiper kelahiran Kediri, Jawa Timur, ini diyakini bakal mendongkrak kualitas tim sekaligus memanaskan persaingan di bawah mistar gawang Persija.

Kiper Timnas Indonesia Nadeo Argawinata mengaku bangga dapat bergabung dengan Persija dan siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk Macan Kemayoran.
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TAGS   nadeo argawinata Persija Persija Jakarta bursa transfer Borneo FC bali united Timnas Indonesia Kiper penjaga gawang Super League 2026-2027

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