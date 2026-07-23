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JPNN.com Bali Sport Fixed, Nadeo Mendarat di Jakarta, Presiden Persija Ungkap Alasan Besar

Fixed, Nadeo Mendarat di Jakarta, Presiden Persija Ungkap Alasan Besar

Kamis, 23 Juli 2026 – 11:22 WIB
Fixed, Nadeo Mendarat di Jakarta, Presiden Persija Ungkap Alasan Besar - JPNN.com Bali
Kiper Borneo FC Nadeo Argawinata resmi berseragam Persija dengan kontrak berdurasi lima musim. Foto: Liga Indonesia Baru.

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta sukses mendaratkan kiper Timnas Indonesia Nadeo Argawinata.

Manajemen Persija mengikat kiper berusia 29 tahun kelahiran Kediri, Jawa Timur, tersebut dari Borneo FC dengan durasi kontrak lima tahun hingga 2031.

Kehadiran mantan kiper Bali United ini terwujud melalui kesepakatan transfer yang turut melibatkan dua pilar muda Persija, Aditya Warman dan Ibrah Ohorella.

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Keduanya kini resmi menyeberang ke Borneo FC.

Yang menarik, sebelum berseragam Persija, Nadeo Argawinata baru saja memperpanjang kontraknya bersama Borneo FC beberapa waktu lalu.

Presiden Persija, Mohamad Prapanca, menegaskan bahwa rekam jejak Nadeo akan menjadi amunisi vital bagi tim menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

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“Selamat datang Nadeo.

Ia adalah salah satu penjaga gawang terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini.

Persija Jakarta sukses mendaratkan kiper Timnas Indonesia Nadeo Argawinata dari Borneo FC dengan durasi kontrak lima tahun hingga 2031
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TAGS   nadeo argawinata bursa transfer Borneo FC Persija Jakarta Persija bali united Kiper Timnas Indonesia kontrak pemain Super League 2026-2027

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