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Timnas Gilas Bali United 3 – 0, John Herdman Kunci 26 Nama Pemain

Kamis, 23 Juli 2026 – 10:54 WIB
Timnas Gilas Bali United 3 – 0, John Herdman Kunci 26 Nama Pemain - JPNN.com Bali
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman saat melatih skuad Garuda di Bali United Training Center. John Herdman mengantongi 26 pemain untuk proyeksi Piala AFF 2026. Foto: Instagram @timnasindonesia

bali.jpnn.com, GIANYAR - Training camp (TC) Timnas Indonesia proyeksi ASEAN Hyundai Championship 2026 di Bali memasuki tahap akhir.

Pelatih John Herdman telah mengantongi 26 nama pemain yang akan masuk skuad Garuda dari 50 pemain yang dipanggil mengikuti TC.

Namun, pelatih asal Inggris itu tidak membeberkan nama-nama pemain yang bakal menjadi pemain inti dan pemain cadangan pada ajang yang dahulu bernama Piala AFF ini.

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“Setiap pertandingan kami harus menyebutkan 23 orang, tetapi saya mempertahankan 26 pemain dalam roster (daftar pemain),” kata John Herdman di Bali United Training Center, Gianyar, Kamis (23/7).

Sejumlah pemain yang terlihat mengikuti pemusatan latihan pada pekan terakhir di Bali di antaranya Jen Revan, Thom Haye dan Jordi Amat.

Kemudian Tim Geypens, Beckham Putra, Rizky Ridho, Shayne Pattynama, Eliano Reijnders, Marcellino Ferdinan, Sandy Walsh dan Nadeo Argawinata.

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Selama TC di Bali, para pemain tidak hanya digenjot fisiknya, tetapi juga taktik dan strategi tim.

Hasilnya, John Herdman mengeklaim para pemain menunjukkan kemajuan yang signifikan.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman telah mengantongi 26 nama pemain yang akan masuk skuad Garuda dari 50 pemain yang dipanggil mengikuti TC.
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TAGS   Timnas Indonesia bali united Bali United Training Center John Herdman ASEAN Hyundai Cup 2026 Piala AFF 2026 Skuad Garuda stadion kapten dipta TC Timnas Indonesia

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