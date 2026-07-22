Rakerprov KONI Bali 2026: Koster Pasang Target Tembus Lima Besar PON 2028

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster secara resmi membuka Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI Bali 2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Selasa (21/7).

Agenda ini digelar untuk memantapkan program kerja, mengevaluasi capaian, serta menyusun strategi peningkatan prestasi olahraga Bali menghadapi Porprov 2027 di Buleleng dan PON XXII 2028 di NTB-NTT.

Dalam arahannya, Gubernur Koster menekankan pentingnya perbaikan sistem pembinaan atlet secara menyeluruh, mulai dari fisik, strategi, hingga kesehatan.

"Apabila semua itu dimiliki, atlet akan bertanding dengan fokus dan memberikan yang terbaik untuk tanah kelahirannya.

Khusus PON mendatang, saya berharap Bali bisa menembus posisi kelima, atau setidaknya bertahan di peringkat ketujuh," ujar Koster.

Koster juga mengingatkan bahwa keberhasilan organisasi sangat bergantung pada perencanaan dan komitmen bersama.

Namun, Koster optimistis pengurus KONI Bali saat ini memiliki pola kerja yang lebih siap dan adaptif.

Ketua Umum KONI Bali sekaligus Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menegaskan kesiapannya membawa olahraga Bali ke level yang lebih tinggi.