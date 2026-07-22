JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Rakerprov KONI Bali 2026: Koster Pasang Target Tembus Lima Besar PON 2028

Rakerprov KONI Bali 2026: Koster Pasang Target Tembus Lima Besar PON 2028

Rabu, 22 Juli 2026 – 08:36 WIB
Rakerprov KONI Bali 2026: Koster Pasang Target Tembus Lima Besar PON 2028 - JPNN.com Bali
Wayan Koster secara resmi membuka Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI Bali 2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Selasa kemarin (21/7). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster secara resmi membuka Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI Bali 2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Selasa (21/7).

Agenda ini digelar untuk memantapkan program kerja, mengevaluasi capaian, serta menyusun strategi peningkatan prestasi olahraga Bali menghadapi Porprov 2027 di Buleleng dan PON XXII 2028 di NTB-NTT.

Dalam arahannya, Gubernur Koster menekankan pentingnya perbaikan sistem pembinaan atlet secara menyeluruh, mulai dari fisik, strategi, hingga kesehatan.

Baca Juga:

"Apabila semua itu dimiliki, atlet akan bertanding dengan fokus dan memberikan yang terbaik untuk tanah kelahirannya.

Khusus PON mendatang, saya berharap Bali bisa menembus posisi kelima, atau setidaknya bertahan di peringkat ketujuh," ujar Koster.

Koster juga mengingatkan bahwa keberhasilan organisasi sangat bergantung pada perencanaan dan komitmen bersama.

Baca Juga:

Namun, Koster optimistis pengurus KONI Bali saat ini memiliki pola kerja yang lebih siap dan adaptif.

Ketua Umum KONI Bali sekaligus Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menegaskan kesiapannya membawa olahraga Bali ke level yang lebih tinggi.

Gubernur Koster menekankan pentingnya perbaikan sistem pembinaan atlet secara menyeluruh, mulai dari fisik, strategi, hingga kesehatan saat Rakerprov KONI Bali
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   koni bali Rakerprov KONI Bali PON 2028 Porpprov 2027 Bali Koster gubernur koster Ketua KONI Bali I Nyoman Giri Prasta

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Update Bursa Transfer: Bali United Diperkuat 10 Pemain Asing, Tembus Rp110,3 M - JPNN.com Bali

    Update Bursa Transfer: Bali United Diperkuat 10 Pemain Asing, Tembus Rp110,3 M

  2. Profil Bek Anyar Bali United Thomas Lam: Reuni dengan Thom Haye & Johnny Jansen - JPNN.com Bali

    Profil Bek Anyar Bali United Thomas Lam: Reuni dengan Thom Haye & Johnny Jansen

  3. Bali United Rekrut Eks Bek Liga Siprus Thomas Lam, Tandem Pas Joao Ferrari - JPNN.com Bali

    Bali United Rekrut Eks Bek Liga Siprus Thomas Lam, Tandem Pas Joao Ferrari

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU