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JPNN.com Bali Sport Teka-Teki Suksesor WCP Terjawab, Garudayaksa FC Resmi Tunjuk Milos Joksic

Teka-Teki Suksesor WCP Terjawab, Garudayaksa FC Resmi Tunjuk Milos Joksic

Rabu, 22 Juli 2026 – 08:25 WIB
Teka-Teki Suksesor WCP Terjawab, Garudayaksa FC Resmi Tunjuk Milos Joksic - JPNN.com Bali
Manajemen Garudayaksa FC mengumumkan Milos Joksic sebagai pelatih baru, menggantikan Widodo.C.Putro yang hijrah ke PSIS Semarang. Foto: Instagram @milosjoksic68

bali.jpnn.com, DENPASAR - Ada kabar baru dari klub promosi Super League, Garudayaksa FC.

Lama tanpa nahkoda, klub milik Presiden Prabowo Subianto itu akhirnya punya pelatih baru untuk menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

Dalam unggahan terbaru, manajemen Garudayaksa FC mengumumkan Milos Joksic sebagai pelatih baru.

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Pengumuman ini sekaligus menjawab teka-teki nahkoda baru Garudayaksa FC seusai berpisah dengan Widodo C. Putro alias WCP.

"The vision is set. The journey begins," tulis pernyataan resmi Garudayaksa FC dalam unggahan perkenalan Milos Joksic di Instagram resmi klub, Rabu (22/7).

Milos Joksic memiliki rekam jejak panjang di sepak bola Asia Tenggara.

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Juru taktik asal Serbia ini lama berkarier di Thai Super League sejak 2010.

Milos Joksic tercatat pernah menukangi sejumlah klub ternama seperti Rajpracha FC, Muangthong United, hingga Uthai Thani.

Manajemen Garudayaksa FC mengumumkan Milos Joksic sebagai pelatih baru, menggantikan Widodo.C.Putro yang hijrah ke PSIS Semarang
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TAGS   bursa transfer widodo cahyono putro WCP Milos Joksic Garudayaksa FC pelatih Super League 2026-2027 Thai Super League Uthai Thani Serbia

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