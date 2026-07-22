Teka-Teki Suksesor WCP Terjawab, Garudayaksa FC Resmi Tunjuk Milos Joksic

bali.jpnn.com, DENPASAR - Ada kabar baru dari klub promosi Super League, Garudayaksa FC.

Lama tanpa nahkoda, klub milik Presiden Prabowo Subianto itu akhirnya punya pelatih baru untuk menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

Dalam unggahan terbaru, manajemen Garudayaksa FC mengumumkan Milos Joksic sebagai pelatih baru.

Pengumuman ini sekaligus menjawab teka-teki nahkoda baru Garudayaksa FC seusai berpisah dengan Widodo C. Putro alias WCP.

"The vision is set. The journey begins," tulis pernyataan resmi Garudayaksa FC dalam unggahan perkenalan Milos Joksic di Instagram resmi klub, Rabu (22/7).

Milos Joksic memiliki rekam jejak panjang di sepak bola Asia Tenggara.

Juru taktik asal Serbia ini lama berkarier di Thai Super League sejak 2010.

Milos Joksic tercatat pernah menukangi sejumlah klub ternama seperti Rajpracha FC, Muangthong United, hingga Uthai Thani.