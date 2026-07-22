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JPNN.com Bali Sport Update Bursa Transfer: Bali United Diperkuat 10 Pemain Asing, Tembus Rp110,3 M

Update Bursa Transfer: Bali United Diperkuat 10 Pemain Asing, Tembus Rp110,3 M

Rabu, 22 Juli 2026 – 07:58 WIB
Update Bursa Transfer: Bali United Diperkuat 10 Pemain Asing, Tembus Rp110,3 M - JPNN.com Bali
Ilustrasi logo Bali United. Market value Bali United dilansir dari laman Transfermarkt melonjak Rp 110,3 miliar setelah merekrut sejumlah pemain asing baru menyambut musim 2026-2027. Foto: Facebook Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United terus membarui komposisi pemain asing maupun lokal untuk menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

Per Rabu hari ini (22/7), Bali United diperkuat 33 pemain, dengan perincian 10 pemain asing, sisanya lokal.

Dari 10 pemain asing Bali United, empat di antaranya adalah pemain baru.

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Empat pemain itu, yakni Thomas Lam (bek tengah), Queven da Silva Inacio (gelandang tengah), Remco Balk (penyerang sayap) dan Jort var der Sande (striker).

Tujuh pemain lama yang bertahan, yakni Mike Houptmeijer (kiper), Joao Ferrari (bek tengah), Brandon Wilson (gelandang tengah) dan Tim Receveur (gelandang bertahan), Jordy Bruijn (gelandang serang) dan Teppei Yachida (gelandang serang).

Berdasar regulasi I.League, jumlah pemain asing untuk musim 2026-2027 masih sama seperti musim lalu, 11 pemain.

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Untuk daftar susunan pemain (DSP), maksimal sembilan pemain yang dimasukkan dalam skuad, tujuh di antaranya bisa bermain bersamaan di lapangan.

Itu artinya, Bali United masih punya kesempatan mendatangkan satu pemain asing baru lagi, entah posisi belakang, tengah maupun asing.

Per Rabu hari ini (22/7), Bali United diperkuat 33 pemain, dengan perincian 10 pemain asing, sisanya lokal dengan market value Rp110,3 miliar
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TAGS   bali united bursa transfer Update Bursa Transfer pemain asing Market Value Thomas Lam Jort Van der Sande Remco Balk Queven da Silva Inacio Super League 2026-2027

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