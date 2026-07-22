Update Bursa Transfer: Bali United Diperkuat 10 Pemain Asing, Tembus Rp110,3 M

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United terus membarui komposisi pemain asing maupun lokal untuk menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

Per Rabu hari ini (22/7), Bali United diperkuat 33 pemain, dengan perincian 10 pemain asing, sisanya lokal.

Dari 10 pemain asing Bali United, empat di antaranya adalah pemain baru.

Empat pemain itu, yakni Thomas Lam (bek tengah), Queven da Silva Inacio (gelandang tengah), Remco Balk (penyerang sayap) dan Jort var der Sande (striker).

Tujuh pemain lama yang bertahan, yakni Mike Houptmeijer (kiper), Joao Ferrari (bek tengah), Brandon Wilson (gelandang tengah) dan Tim Receveur (gelandang bertahan), Jordy Bruijn (gelandang serang) dan Teppei Yachida (gelandang serang).

Berdasar regulasi I.League, jumlah pemain asing untuk musim 2026-2027 masih sama seperti musim lalu, 11 pemain.

Untuk daftar susunan pemain (DSP), maksimal sembilan pemain yang dimasukkan dalam skuad, tujuh di antaranya bisa bermain bersamaan di lapangan.

Itu artinya, Bali United masih punya kesempatan mendatangkan satu pemain asing baru lagi, entah posisi belakang, tengah maupun asing.