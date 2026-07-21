JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Piala Presiden 2026: Igor Tolic Sebut Persib Siap Tempur Kontra Arema FC

Piala Presiden 2026: Igor Tolic Sebut Persib Siap Tempur Kontra Arema FC

Selasa, 21 Juli 2026 – 17:20 WIB
Piala Presiden 2026: Igor Tolic Sebut Persib Siap Tempur Kontra Arema FC - JPNN.com Bali
Pelatih Persib Igor Tolic terus memaksimalkan persiapan skuad Pangeran Biru menjelang laga perdana Piala Presiden 2026 kontra Arema FC, Sabtu (25/7) mendatang di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung. Foto; Persib

bali.jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Persib Igor Tolic terus memaksimalkan persiapan skuad Pangeran Biru menjelang laga perdana Piala Presiden 2026 kontra Arema FC di Stadion Si Jalak Harupat, Sabtu (25/7) mendatang.

Igor Tolic mengatakan, tim kepelatihan terus mematangkan berbagai aspek, mulai dari komposisi pemain hingga kondisi fisik skuad.

Seluruh jajaran pelatih bekerja intensif untuk memastikan tim berada dalam kondisi terbaik saat kompetisi dimulai.

Baca Juga:

Pada intinya, Persib Bandung siap meladeni perlawanan Arema FC di kandangnya sendiri.

"Kami mencoba yang terbaik untuk membentuk tim terbaik yang memungkinkan.

Setiap hari kami mengecek kondisi para pemain. Kami ingin membuat tim yang bagus," kata Igor Tolic dilansir dari laman klub.

Baca Juga:

Menurut pelatih asal Kroasia ini, pemantauan kondisi fisik menjadi prioritas utama tim mengingat singkatnya waktu persiapan menuju Piala Presiden 2026.

Sesi latihan pun dimanfaatkan secara maksimal untuk mengevaluasi kebugaran pemain sekaligus meracik komposisi terbaik.

Pelatih Persib Igor Tolic terus memaksimalkan persiapan skuad Pangeran Biru menjelang laga perdana Piala Presiden 2026 kontra Arema FC, Sabtu (25/7) mendatang
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Piala Presiden 2026 Igor Tolic Persib persib bandung arema fc

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Profil Bek Anyar Bali United Thomas Lam: Reuni dengan Thom Haye & Johnny Jansen - JPNN.com Bali

    Profil Bek Anyar Bali United Thomas Lam: Reuni dengan Thom Haye & Johnny Jansen

  2. Bali United Rekrut Eks Bek Liga Siprus Thomas Lam, Tandem Pas Joao Ferrari - JPNN.com Bali

    Bali United Rekrut Eks Bek Liga Siprus Thomas Lam, Tandem Pas Joao Ferrari

  3. Piala AFF 2026: Thom Haye Fokus Setiap Laga, Ogah Sentil Kekuatan Lawan - JPNN.com Bali

    Piala AFF 2026: Thom Haye Fokus Setiap Laga, Ogah Sentil Kekuatan Lawan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU