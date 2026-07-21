Piala Presiden 2026: Igor Tolic Sebut Persib Siap Tempur Kontra Arema FC

bali.jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Persib Igor Tolic terus memaksimalkan persiapan skuad Pangeran Biru menjelang laga perdana Piala Presiden 2026 kontra Arema FC di Stadion Si Jalak Harupat, Sabtu (25/7) mendatang.

Igor Tolic mengatakan, tim kepelatihan terus mematangkan berbagai aspek, mulai dari komposisi pemain hingga kondisi fisik skuad.

Seluruh jajaran pelatih bekerja intensif untuk memastikan tim berada dalam kondisi terbaik saat kompetisi dimulai.

Pada intinya, Persib Bandung siap meladeni perlawanan Arema FC di kandangnya sendiri.

"Kami mencoba yang terbaik untuk membentuk tim terbaik yang memungkinkan.

Setiap hari kami mengecek kondisi para pemain. Kami ingin membuat tim yang bagus," kata Igor Tolic dilansir dari laman klub.

Menurut pelatih asal Kroasia ini, pemantauan kondisi fisik menjadi prioritas utama tim mengingat singkatnya waktu persiapan menuju Piala Presiden 2026.

Sesi latihan pun dimanfaatkan secara maksimal untuk mengevaluasi kebugaran pemain sekaligus meracik komposisi terbaik.