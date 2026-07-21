Profil Bek Anyar Bali United Thomas Lam: Reuni dengan Thom Haye & Johnny Jansen
bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United kembali mendatangkan pemain asing baru untuk menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.
Dia adalah mantan pemain Liga Siprus berdarah Belanda dan Finlandia, Apollon Limassol FC, Thomas Lam.
Pesepak bola bernama asli Thomas Anton Rudolph Lam didatangkan untuk memperkuat lini pertahanan Bali United.
Perjalanan karier Thomas Lam yang memiliki market value Rp5,21 miliar (versi Transfermarkt), terbilang penuh warna.
Memulai pembinaan usia muda di Amsterdam Football Club, bek tengah 32 tahun ini kian terasah saat membela AZ Alkmaar.
Di skuad AZ Alkmaar U-21 musim 2013-2014, Thomas Lam pernah bahu-membahu dengan jenderal lapangan tengah Timnas Indonesia, Thom Haye, milik Persib Bandung.
Saat Haye promosi ke tim utama semusim kemudian, Thomas memilih jalan lain dengan memperkuat PEC Zwolle.
Yang menarik, PEC Zwolle tampaknya punya tempat khusus di hati Thomas Lam.
Total bek anyar Bali United Thomas Lam pernah bermain dalam 171 pertandingan PEC Zwolle, mencetak 17 gol dan enam kali assist.
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