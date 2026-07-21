Bali United Rekrut Eks Bek Liga Siprus Thomas Lam, Tandem Pas Joao Ferrari

bali.jpnn.com, DENPASAR - Teka-teka pemain berdarah Belanda kembali merapat ke Liga Indonesia bersama Bali United akhirnya terjawab.

Manajemen Bali United resmi mendatangkan mantan pemain Liga Siprus, Apollon Limassol FC, Thomas Lam, Selasa (21/7).

Pesepak bola bernama asli Thomas Anton Rudolph Lam didatangkan untuk memperkuat lini pertahanan Bali United menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

"Melihat evaluasi musim lalu khususnya di lini belakang, kami melihat butuh tambahan untuk pemain di sektor pertahanan.

Setelah berkomunikasi dengan tim pelatih, kami melihat Thomas Lam menjadi pilihan terbaik untuk memperkuat Bali United di musim ini,” ujar CEO Bali United Yabes Tanuri dilansir dari laman klub.

Bali United mengakhiri kompetisi Super League 2025-2026 di peringkat kedelapan dengan 51 poin, hasil dari meraih 14 kemenangan, sembilan kali seri dan 11 kali kalah.

Lini serang Bali United mencetak 57 gol, sementara gawang Mike Houptmeijer kebobolan 48 gol.

Statistik ini membuat manajemen bergerak mendatangkan pemain belakang baru untuk membantu Joao Ferrari yang keteteran musim lalu.