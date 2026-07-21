Marcos Santos Puji Kedalaman Skuad Arema FC, Siap Bawa ke Papan Atas

bali.jpnn.com, MALANG - Memasuki musim keduanya bersama Arema FC, Marcos Santos akhirnya kembali ke Malang dan memimpin langsung sesi latihan skuad Singo Edan, Sabtu (18/7) lalu.

Juru taktik asal Brasil ini mengaku sangat antusias kembali berkumpul dengan skuad dan menyapa para Aremania.

"Sangat menyenangkan bisa kembali ke Malang.

Saya berharap semua bisa melihat Arema FC yang lebih kuat, solid, dan berkomitmen musim ini," ujar Marcos Santos dilansir dari laman klub.

Ia pun optimistis menyongsong musim baru berkat chemistry dan komunikasi intensif dengan manajemen sejak akhir musim lalu.

Marcos Santos mengapresiasi kerja keras manajemen dalam membangun kedalaman tim.

Pasalnya, komposisi pemain Arema FC musim depan diisi oleh sosok profesional dan berdedikasi tinggi.

“Target kami mengembalikan Arema FC ke papan atas dan mencatatkan pencapaian lebih baik dari musim lalu,” kata Marcos Santos.