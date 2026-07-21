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JPNN.com Bali Sport Marcos Santos Puji Kedalaman Skuad Arema FC, Siap Bawa ke Papan Atas

Marcos Santos Puji Kedalaman Skuad Arema FC, Siap Bawa ke Papan Atas

Selasa, 21 Juli 2026 – 09:44 WIB
Marcos Santos Puji Kedalaman Skuad Arema FC, Siap Bawa ke Papan Atas - JPNN.com Bali
Pelatih Arema FC Marcos Santos memimpin latihan perdana skuad Singo Edan, Sabtu (18/7) lalu. Marcos Santos mengaku sangat antusias kembali berkumpul dengan skuad dan menyapa para Aremania. Foto: Arema FC

bali.jpnn.com, MALANG - Memasuki musim keduanya bersama Arema FC, Marcos Santos akhirnya kembali ke Malang dan memimpin langsung sesi latihan skuad Singo Edan, Sabtu (18/7) lalu.

Juru taktik asal Brasil ini mengaku sangat antusias kembali berkumpul dengan skuad dan menyapa para Aremania.

"Sangat menyenangkan bisa kembali ke Malang.

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Saya berharap semua bisa melihat Arema FC yang lebih kuat, solid, dan berkomitmen musim ini," ujar Marcos Santos dilansir dari laman klub.

Ia pun optimistis menyongsong musim baru berkat chemistry dan komunikasi intensif dengan manajemen sejak akhir musim lalu.

Marcos Santos mengapresiasi kerja keras manajemen dalam membangun kedalaman tim.

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Pasalnya, komposisi pemain Arema FC musim depan diisi oleh sosok profesional dan berdedikasi tinggi.

“Target kami mengembalikan Arema FC ke papan atas dan mencatatkan pencapaian lebih baik dari musim lalu,” kata Marcos Santos.

Pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku sangat antusias kembali berkumpul dengan skuad dan menyapa para Aremania.
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TAGS   Marcos Santos arema fc Super League 2026-2027 Piala Presiden 2026 latihan perdana

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