Bursa Transfer: Borneo FC Jor-joran, Rekrut 10 Pemain Anyar, Enam Legiun Asing

bali.jpnn.com, DENPASAR - Borneo FC tak mau kalah di bursa transfer menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

Setelah melepas pemain berharganya, Mariano Peralta ke Persib Bandung di musim depan, Borneo FC langsung merekrut pemain baru.

Tidak main-main, Borneo FC langsung mendatangkan 10 pemain baru dengan perincian, empat pemain lokal dan enam legiun asing.

Yang menarik, enam pemain asing yang didatangkan masih fresh alias belum pernah berkarier di Liga Indonesia sebelumnya.

Para pemain baru ini menjadi rekrutan baru setelah manajemen Borneo FC mendatangkan pelatih anyar asal Portugal, Mauro Jeronimo.

Misinya sama, membawa Borneo FC bertahan di papan atas Super League 2026-2027.

Berikut profil 10 pemain baru Borneo FC untuk musim depan: